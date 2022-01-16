NBC Olympics – российские фигуристы забрали всё золото ЧЕ по фигурному катанию

Россия снова стала безоговорочным лидером чемпионата Европы по фигурному катанию: российские спортсмены завоевали девять из 12 медалей в четырёх дисциплинах. В женском одиночном катании весь подиум заняли фигуристки из России, а 15-летняя Камила Валиева побила мировой рекорд в короткой программе и теперь готовится покорить олимпийский лёд, пишет NBC Olympics.



AP

Ни для кого не стало неожиданностью, что РФ обошла всех соперников на чемпионате Европы по фигурному катанию, пишет NBC Olympics. Несмотря на ошибки лучших российских фигуристов, страна с лёгкостью вышла в лидеры соревнования, а Камила Валиева взяла новый рубеж и теперь рассчитывает завоевать мир на зимних Олимпийских играх.

Побив собственный мировой рекорд в короткой программе, 15-летняя россиянка установила заоблачные ожидания от своего произвольного проката, рассказывает издание. В начале выступления Валиева упала с тройного акселя, что отразилось на его коэффициенте исполнения, однако потом исполнила три почти идеальных четверных прыжка и набрала 168,61 балла. Это далеко не лучший результат фигуристки в этом сезоне, но общая оценка в 259,06 балла позволила ей обойти соперниц.

«Она доказала, что всё-таки человек», — заметила американская чемпионка ОИ Тара Липински, комментирующая состязания. Её коллега Терри Гэннон добавил: «У Камилы Валиевой был план выиграть всё в этом сезоне. План работает». «Каждый элемент выглядит как бриллиантовый стандарт того, что мы видим», — подчеркнул американский фигурист и спортивный обозреватель Джонни Вейр.

Как указано в статье, все три топовые российские фигуристки — Валиева, Трусова и Щербакова — делали ставку на четверные прыжки. Анна Щербакова, должно быть, нервничала после неудачного проката короткой программы, однако в произвольной напомнила всем, почему именно она — лидер мирового женского фигурного катания. Она набрала 168,37 балла за своё выступление и с общим результатом в 237,42 балла заняла второе место. Джонни Вейр отметил практически безупречный прокат и заявил, что для него Щербакова была победительницей этого дня соревнований.

На этот раз Александру Трусову также преследовали неудачи в её амбициозной произвольной программе. Первое падение стоило ей 4,75 балла, а позже она ещё раз упала во время крайне техничного выступления. Несмотря на эти ошибки, Вейр подчеркнул: «То, что она (Трусова. — ИноТВ) делает, — грандиозно». Россиянка заработала 159,23 балла за произвольную программу и по сумме двух прокатов в 234,36 балла стала третьей.

Возможно, для лучших фигуристов мира чемпионат Европы прошёл неидеально, но показанные результаты должны сплотить российскую сборную перед зимней Олимпиадой, считает NBC Olympics.