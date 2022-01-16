 

“Обливали холодной водой, заставляли глотать сигареты”. В Запорожской области полиция расследует пытки подростка

16.01.2022, 21:38, Новости дня
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К правоохранителям обратилась мать 14-летнего  мальчика, которого позвали в гости.

“Искать ребенка родные начали самостоятельно, потому что мобильный был выключен, а его уже несколько часов не было дома. Около 18.00 мать узнала адрес дома, где ее сына видели в тот день”, – отметили в НПУ.

Личности шестерых участников инцидента установлены, их доставили в отдел полиции, где опросили в присутствии родителей.

Мать потерпевшего, его зовут Егор, пыталась дозвониться до него, но телефон сына был отключен. Об этом она рассказала 061.ua.

“Я нашла его старый телефон и начала обзванивать всех, кто есть в записной книге. Мне сказали, что видели его со Славиком. Нашла маму этого мальчика, нам сказали адрес, по которому он живет. Не знаю, что они с ним сделали бы, если бы я не приехала. Было семь человек. И мальчики и девочки… На теле Егора ожоги от сигареты. Его заставлять глотать горящие сигареты. Заставляли раздеваться, на улицу выводили и холодной водой обливали. Какие-то деньги с него выбивали”, – сообщила Анна, мама Егора.

Подросток находится в областной детской больнице, у него ссадины, ушибы, ожоги, сотрясение головного мозга.

Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 127 (пытки) Уголовного кодекса Украины. Санкция по статье предусматривает лишение свободы сроком от пяти до 10 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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