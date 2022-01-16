 

Сбежавший в Британию агент КГБ заболел после получения письма с угрозой

16.01.2022, 21:37, Новости дня
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Британская полиция проводит расследование в связи с полученным бывшим сотрудником КГБ Борисом Карпичковым письмом с угрозой, после контакта с которым он якобы заболел, информирует газета Mirror.

По словам Карпичкова газете, он получил семь сообщений с угрозами с тех пор, как британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) передало в 2019 году латвийским властям его личные данные, информирует РИА «Новости».

«Последняя (угроза), в связи с которой полиция проводит расследование, пришла по почте 2 января, в ней говорилось: «Таким предателям, как ты, нет места на земле. Смерть уже в пути», – пишет газета.

Карпичков рассказал изданию, что сообщение было запечатано в конверт из пузырчатой пленки. Вскоре после того, как он открыл конверт, перебежчик заболел, у него проявились напоминающие грипп симптомы.

По информации издания, одно из писем, адресованных Карпичкову, было подписано псевдонимом, который тот якобы использовал, когда работал на Россию в Латвии.

В 1980-х годах Карпичков служил в КГБ в Риге, где дослужился до звания майора. В 90-е поступил на работу в разведслужбу Латвии, но тайно продолжал поставлять информацию в ФСБ, выступая двойным агентом. Однако в 1995 году «обиделся» на ФСБ из-за того, что ему якобы не заплатили, а впоследствии был разоблачен властями Латвии. Позже он провел несколько месяцев в московской тюрьме. В конце 90-х бежал в Британию с помощью подложного паспорта.

Латвия долгое время требовала его экстрадиции, последний запрос датирован 2018 годом – по обвинениям в мошенничестве, фальсификации документов и владении оружием. Однако суд в Британии отклонил это требование в 2020 году, поскольку, по мнению судьи, жизни перебежчика могла грозить опасность.

Ранее Карпичков заявил, что российские спецслужбы угрожали ему и шпиону Сергею Скрипалю отравлением; всего в «черном списке» Москвы якобы находится восемь человек.



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