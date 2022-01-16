Сербский теннисист Джокович покинул Австралию

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович покинул Австралию, вылетев из Мельбурна рейсом в Дубай.

Джокович вылетел из Австралии рейсом в Дубай в 22:30 по местному времени (14:30 мск). «С 15-минутным опозданием самолет вылетел из аэропорта Мельбурна в Дубай, это значит, что после 11 дней ада Джокович покинул Австралию», – передает ТАСС со ссылкой на издание Kurir.

Отмечается, что, вопреки надеждам, девятикратный победитель турнира в Мельбурне не сможет приять в нем участие.

Напомним, что Федеральный суд Австралии не удовлетворил апелляцию сербского теннисиста Новака Джоковича, оспорившего решение властей о повторном аннулировании его визы и депортации.

Ранее премьер Австралии Скотт Моррисон приветствовал решение Федерального суда страны об окончательной отмене визы сербского теннисиста Новака Джоковича, который не прошел вакцинацию от COVID-19.

Накануне стало известно, что первая ракетка мира серб Новак Джокович, чью австралийскую визу повторно аннулировали, вновь прибыл в иммиграционный изолятор в Мельбурне.

Напомним, пограничная служба Австралии аннулировала визу Джоковича. Позднее адвокаты сербского теннисиста подали апелляцию в федеральный суд на это решение. СМИ сообщили, что Джокович был размещен в отеле в Мельбурне, где содержатся не менее 46 беженцев.

Позже журналистка Ксения Павлович МакЭтир со ссылкой на отца Джоковича сообщила, что правительство Австралии приняло решение арестовать теннисиста. Его дело решили передать в Федеральный суд Австралии.