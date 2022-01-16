В Турции на горнолыжном курорте нашли тело члена-координатора ООН

Газета Huriyyet сообщила, что спасатели на горнолыжном курорте Эрджиес в Турции обнаружили тело члена-координатора ООН, гражданина Канады Майкла Крифта.

Сообщается, что три человека, приехавшие в Кайсери из Газиантепа покататься на лыжах, попали под лавину в долине Хисарджик Капы в горнолыжном курорте Эрджиес, передает РИА «Новости».

«Поисково-спасательные отряды спасли двух человек, при этом поиски одного человека, попавшего под лавину, продолжались. Тело человека, попавшего под лавину, было обнаружено во время поисков, проведенных отрядами при -25 градусах. Стало известно, что погибшим был Майкл Крифт, житель Канады, работавший в Газиантепе в качестве члена-координатора ООН», – сообщила газета.

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