 

В Турции на горнолыжном курорте нашли тело члена-координатора ООН

16.01.2022, 21:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Газета Huriyyet сообщила, что спасатели на горнолыжном курорте Эрджиес в Турции обнаружили тело члена-координатора ООН, гражданина Канады Майкла Крифта.

Сообщается, что три человека, приехавшие в Кайсери из Газиантепа покататься на лыжах, попали под лавину в долине Хисарджик Капы в горнолыжном курорте Эрджиес, передает РИА «Новости».

«Поисково-спасательные отряды спасли двух человек, при этом поиски одного человека, попавшего под лавину, продолжались. Тело человека, попавшего под лавину, было обнаружено во время поисков, проведенных отрядами при -25 градусах. Стало известно, что погибшим был Майкл Крифт, житель Канады, работавший в Газиантепе в качестве члена-координатора ООН», – сообщила газета.

Ранее на сторожевую заставу «Портал Южный», охраняющую вход в Рокский тоннель Транскавказской автомагистрали, сошла снежная лавина. Из-под снега извлекли четырех военнослужащих, врачи констатировали смерть офицера и рядового, служившего по призыву. Сержант-контрактник и другой рядовой по призыву были госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное. По факту гибели военных возбудили уголовное дело.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.10 / Президент Чехии второй раз за месяц попал в больницу

25.11 / В РФ создан недорогой сельскохозяйственный робот

20.01 / Никитюк рассказала, сколько метров у нее квартира

28.02 / Из-за коронавируса мир ждёт «потерянное поколение»

07.12 / Байден предупредил Путина о “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации

11.01 / Минюст и МВД подготовили новые наказания для нарушителей ПДД

11.12 / “Наша прелесть”. Настя Каменских показала фигуру в облегающем мини-платье

17.03 / В Боярке мужчина погиб в результате взрыва самодельного устройства. Он хотел отомстить знакомой – полиция

09.12 / Volkswagen показал тизер пикапа Amarok нового поколения

18.09 / США посоветовали Киеву не зацикливаться на «Северном потоке – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика