FAZ – Киев ждёт от Бербок зелёного света поставкам «оборонительного оружия» для Украины

Перед визитом министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Киев и Москву украинский посол в Берлине настоятельно призвал её одобрить поставки вооружений на Украину. Как пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine, до сих пор новое правительство Германии занимало сдержанную позицию по этому вопросу, однако среди немецких политиков слышны голоса, призывающие рассмотреть такую возможность.



AP

Незадолго до первого визита министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Киев украинский посол в Берлине настоятельно призвал её одобрить поставки оружия для обороны Украины, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Сдержанность и даже нежелание поставлять оружие со стороны Бербок и всего нового правительства Германии «крайне горькие и разочаровывающие», отметил Андрей Мельник в интервью немецкому пресс-агентству DPA. «Люди на Украине крайне разочарованы. Сейчас наступил момент истины, показывающий, кто настоящий друг», — заявил украинский посол в Берлине.

По его словам, Украине известно, что в коалиционном договоре СДПГ, зелёных и СвДП чётко прописана ограничительная оборонная политика. «Но этот политический документ — не Библия, — подчеркнул Мельник. — А мир сейчас находится перед лицом крупнейшей опасности огромной войны посреди Европы, худшей с 1945 года». По его словам, государственность Украины находится под угрозой со стороны российского президента Владимира Путина. У украинцев есть «священное право на самооборону».

Как напоминает издание, Украина уже на протяжении ряда лет требует, чтобы Германия разрешила поставки оружия Киеву для защиты от возможного российского нападения, — до сих пор безуспешно. Однако в прошлом мае, в ходе предвыборной борьбы, председатель зелёных Роберт Хабек во время визита на Украину сказал, что едва ли можно отказывать стране в «оборонительном вооружении». Назначенный председателем ХДС Фридрих Мерц тоже высказался за то, чтобы рассмотреть возможность поставок оружия на Украину в связи с ростом российского контингента на её границе. Бербок накануне Рождества по этому поводу заявила: «Дальнейший рост военной напряжённости не принесёт Украине безопасности».

Мельник, однако, напомнил о том, что в немецком уголовном праве есть такое преступление, как неоказание помощи. «Тот же основополагающий принцип действует и в межгосударственных отношениях, — утверждает украинский посол. — Поэтому мы призываем немецкое правительство и лично министра иностранных дел Бербок срочно оказать Украине помощь необходимыми оборонительными вооружениями. Это надлежит сделать с моральной и человеческой точки зрения».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал, чтобы правительство Германии придерживалось «твёрдого и ясного курса в отношении российских угроз и попыток запугивания». Он также заявил немецким СМИ: «Никакие интересы бизнеса и никакая потребность продемонстрировать понимание к Путину не стоят того, чтобы допускать кровавую войну в Европе». По его утверждению, российский президент — мастер в нагнетании страхов.

По словам Кулебы, глава Кремля действует по ясному образцу поведения: «Он создаёт проблемы и кризисы. Потом он приглашает других обсудить с ним проблемы и кризисы и решить их. А в итоге он сам предлагает решения, которые требуют от его противников уступок». Он понимает только «язык силы». Также Кулеба повторил, что его страна хочет вступить в НАТО: «Если Путин хочет знать, почему его соседи стремятся к членству в НАТО, ему нужно посмотреть в зеркало».

В понедельник Бербок отправится с визитом на Украину, а затем — в Москву, где она встретится во вторник с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. По данным французской стороны, запланирован также совместный визит с главой МИД Франции в зону конфликта на востоке Украины. Бербок, по её собственным словам, хочет использовать в нынешней кризисной ситуации «каналы переговоров на всех различных уровнях». Для этого нужны большая выдержка, терпение и крепкие нервы, отмечает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.