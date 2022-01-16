 

София Ротару анонсировала новую песню

16.01.2022, 20:58, Разное
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Знаменитая певица София Ротару в этом году отпразднует 75-летний юбилей. Она ведёт активный образ жизни, поддерживает прекрасную форму, выходит на сцену и записывает новые песни.
Недавно звезда анонсировала выход новой песни под названием «Зимняя ночь». Ротару призвала своих поклонников прослушать это музыкальное творение и без стеснений высказать своё мнение о нём.

Новая работа певицы присутствует на всех цифровых площадках. Несмотря на недавнее появление, песня уже нашла отклик и тронула души поклонников знаменитости. В соцсетях Софии Михайловне выразили искреннее восхищение её талантом и оставили множество комплиментов, восхищение вокальными данными, поблагодарили за новую музыкальную композицию и пожелали дальнейших творческих успехов.

Источник: teleprogramma.pro



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