София Ротару анонсировала новую песню

Знаменитая певица София Ротару в этом году отпразднует 75-летний юбилей. Она ведёт активный образ жизни, поддерживает прекрасную форму, выходит на сцену и записывает новые песни.

Недавно звезда анонсировала выход новой песни под названием «Зимняя ночь». Ротару призвала своих поклонников прослушать это музыкальное творение и без стеснений высказать своё мнение о нём.

Новая работа певицы присутствует на всех цифровых площадках. Несмотря на недавнее появление, песня уже нашла отклик и тронула души поклонников знаменитости. В соцсетях Софии Михайловне выразили искреннее восхищение её талантом и оставили множество комплиментов, восхищение вокальными данными, поблагодарили за новую музыкальную композицию и пожелали дальнейших творческих успехов.

Источник: teleprogramma.pro