На двери квартиры галериста Гельмана написали: “Иноагент”

Он также опубликовал фото двери и напомнил, что Гельмана в конце прошлого года внесли в реестр иноагентов.

В комментарии “Медиазоне” Гельман сказал, что сам обнаружил надпись на двери квартиры, в которой живет его мать. Накануне галерист вернулся из Черногории в Москву.

В эфире телеканала “Дождь” Гельман сказал, что, “если бы мама была дома, ее бы схватил удар”.

30 декабря 2021 года минюст РФ расширил список физических лиц, признанных иноагентами, в него вошли Гельман и писатель Виктор Шендерович.

Контекст:

Закон об иностранных агентах приняли в России в 2012 году. Любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены.

Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в интернете и во всех публикациях в СМИ, что они являются иностранным агентом. Нарушения могут привести к миллионным штрафам.

В ноябре 2017 года в России принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа.

В России иностранными агентами также могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы СМИ-иноагентов или участвует в их создании, а также получает деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.

На данный момент в реестр СМИ-иноагентов включены 99 человек и организаций, в том числе “Голос Америки”, “Радио Свобода”, “Крым.Реалии”, “Настоящее время”, “Медуза”, группа Bellingcat, “Медиазона”.

В конце августа главные редакторы и издатели более 20 независимых российских изданий потребовали аннулировать нынешний список СМИ-иноагентов, отменить законы об иностранных агентах и “нежелательных” организациях. Они подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину и другим чиновникам, в котором потребовали аннулировать нынешний список СМИ-иноагентов, а также изменить действующее законодательство об иностранных агентах. Кремль позднее обещал рассмотреть внесение поправок в закон об иностранных агентах, сообщало “РИА Новости”.

Президент РФ Владимир Путин заявил 23 декабря 2021 года, что “ничего хорошего [в этом] нет”, но закон придуман не в России.

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