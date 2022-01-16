Жители Днепра перекрывали железнодорожный переезд из-за отключений света

Так люди пытались привлечь внимание к отключению электроэнергии, с которым сталкиваются с начала 2022 года. По информации журналистов, половина поселка Шевченко, а это порядка 700 домов, несколько раз оставалась без света. Пять дней отключали электроэнергию на 12 и более часов.

“Сотрудники ДТЭК приезжают, делают, но через полчаса света снова нет”, – сказала жительница поселка Олеся.

С возмущенными жителями пообщались представитель железной дороги и глава Самарской районной администрации. После этого люди освободили переезд, движение транспорта восстановили.

Власти района, представители ДТЭК и железной дороги планируют провести круглый стол и найти решение проблемы. До этого момента глава райадминистрации Юрий Федько попросил жителей уменьшить потребление электроэнергии, чтобы избежать аварийных отключений.

“Ситуация возникла после Нового года и технически сложно решаемая, но мы постараемся разобраться с этим в кратчайшие сроки”, – сказал он.

Контекст:

В 2021 году Украина начала отопительный сезон с низкими запасами угля. Утвержденный Министерством энергетики график накопления угля предполагал, что уже в сентябре запасы угля превысят 2 млн тонн, но в конце октября в Минэнерго констатировали, что реальные запасы на станциях – в четыре раза меньше запланированных, отметил “Фокус”.

Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит. Он отметил, что “есть неравномерность поставок” угля из-за дефицита в мире, но Украина накопила 17,6 млрд м³ газа в хранилищах. При этом за отопительный сезон Украина в среднем использует 8 млрд м³, “в самый жесткий и холодный” – 10 млрд м³, сообщил премьер, подчеркнув, что “у нас газа абсолютно достаточно и для отопления, и для технологических нужд”.

Ряд мэров, в частности, мэр Киева Виталий Кличко и мэр Одессы Геннадий Труханов, заявили о риске веерных отключений электроэнергии в Украине. Но Шмыгаль назвал эту информацию дезинформацией. “Веерных отключений в стране нет”, – заявил премьер 11 ноября, призвав не путать их с регламентными работами на электросетях. Об этом также говорил министр энергетики Герман Галущенко.

15 декабря Шмыгаль повторил, что с начала отопительного сезона в Украине не проводились веерные отключения потребителей от электроэнергии. “Графики ограничения мощности и аварийного отключения не применялись. Это официальное сообщение “Укрэнерго”, и только “Укрэнерго” может применять такие ограничения. Несколькочасовые отключения, которые могут происходить в том или ином населенном пункте, – это или неотложные ремонтные работы на линиях электропередач, о которых предупреждают заранее, или аварийные ситуации, связанные с погодными условиями”, – подчеркнул премьер.

Больше четверти украинцев сталкивались с отключениями электроэнергии в новом отопительном сезоне. Об этом свидетельствуют опубликованные 22 декабря результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

—