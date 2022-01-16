Песков назвал НАТО орудием конфронтации

НАТО – это не голубь мира, а инструмент конфронтации, подбирающийся к границам России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNN.

«НАТО в нашем понимании – это организация, которая создана для конфронтации, не защиты. И НАТО не голубь мира, стабильности и процветания. И это оружие конфронтации подвигалось с каждым днем ближе и ближе к нашим границам», – цитирует его РИА «Новости».

Накануне посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.

В свою очередь заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по гарантиям безопасности между США и Россией позволили услышать озабоченность друг друга, но серьезная дискуссия еще не начиналась.

В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения РФ по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент РФ Владимир Путин, РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту РФ Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.