 

Байден назвал «актом террора» захват заложников Техасе

16.01.2022, 20:52, Новости дня
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Президент США Джо Байден назвал «актом террора» захват заложников в синагоге в американском штате Техас.

«Это был акт террора», – сказал он журналистам, информирует РИА «Новости». Байден сообщил, что переговорил с министром юстиции Мерриком Гарландом и работает вместе с ним над предотвращением подобных ситуаций в будущем.

Напомним, вооруженный мужчина в штате Техас захватил в заложники находившихся в синагоге людей, в том числе раввина. Злоумышленник заявлял, что у него есть взрывные устройства. Вооруженный мужчина утверждал, что является братом осужденной за терроризм Аафии Сиддикки и требовал освободить ее. Сиддикки отбывает наказание на базе ВВС США в Техасе, она была приговорена к 86 годам за покушение на убийство американского солдата в 2010 году и подозревается в связях с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в России). В ходе переговоров злоумышленник отпустил одного заложника. Позже стало известно, что все заложники в синагоге города Колливилль штата Техас освобождены, они не пострадали.



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