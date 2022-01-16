 

Мужчина купил старый дом с участком в глухом селе и через пару лет превратил его в роскошный коттедж

16.01.2022, 20:39, Разное
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Супруги собирали деньги, мечтая когда-нибудь купить дом. Когда подвернулся неплохой вариант, которым оказался дом, находящийся в глухом селе, молодые люди решились на покупку.

Это была рискованная затея, ведь строение ничем не выделялось на фоне других заброшенных домов. Но при этом стены сохранились очень хорошо.

Спустя несколько лет на месте заброшенного жилища раскинулся большой коттедж.

Поселок сразу приглянулся влюбленным. Он расположен в красивом месте, где есть леса, река, а неподалеку расположился заповедник.

Более того, решающим фактором стала низкая цена на землю. Кроме дома пара стала обладательницей полусотни соток.

На участке было проведено электричество и газ, поэтому с этими важными моментами не было вообще никаких сложностей.

Покупатели решили снимать на видео все изменения. Реконструкция продолжалась более трех лет, и в итоге на участке появился красивый современный дом. Работы на участки продолжаются.



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