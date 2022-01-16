Исследование: добавление пальмового масла к бензину увеличивает срок службы двигателя

Исследования топливных технологов из Сколково позволили найти еще одно применение для пальмового масла: определенный его процент, примешанный к бензину при помощи ультразвукового сатуратора, оказывает благотворное влияние на работу двигателя.

Постоянное добавление 1,5% пальмового масла к бензину А98 увеличивает срок службы двигателя в среднем на 5-8%. При этом незначительно снижается мощность, однако большинство водителей этого даже не заметят.

Изобретатели предостерегают от попыток самостоятельно вносить добавку: это возможно только при наличии специального оборудования, которое, как выяснилось, уже давно используется некоторыми прогрессивными владельцами автозаправочных станций.

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