Мнение: Рост доходов от нефтегаза, рекорд российских АЭС и русский лес для Японии

1. Россия за 2021 год заработала около 240 млрд долларов от продажи углеводородов (нефти, нефтепродуктов и газа, включая СПГ). Это на 90 млрд долларов (в 1,6 раза) больше, чем в прошлом году:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/kakuiu-sverhpribyl-zarabotala-rossiia-na-prodaje-nefti-i-gaza-v-2021-godu-61d8327935163e7c5c144477

При этом мы продали меньше нефти газа, но заработали значительно больше денег.

2. Наша атомная энергетика, спасибо слабости российских псевдозелёных, продолжает расти и развиваться:

https://ria.ru/20220101/atom-1766362404.html

АЭС в России в 2021 годы установили новый рекорд выработки электроэнергии, выдав более 222 миллиардов киловатт-часов, сообщила пресс-служба электроэнергетического дивизиона госкорпорации “Росатом” концерна “Росэнергоатом”.

“Атомные станции выработали свыше 222,436 миллиардов киловатт-часов”, – говорится в сообщении. В 2020 году АЭС в России суммарно выдали около 216 миллиардов киловатт-часов. <…>

Основными факторами, сыгравшими большую роль в повышении выработки электроэнергии, стал ввод в эксплуатацию в марте 2021 года энергоблока №6 Ленинградской АЭС мощностью 1200 МВт, а также сокращение на 107 суток продолжительности ремонтных кампаний, поясняет “Росэнергоатом”.

В состав “Росэнергоатома” на правах филиалов входят 11 действующих в России АЭС, в эксплуатации находятся 37 энергоблоков (включая плавучий энергоблок в составе двух реакторных установок) суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт.

В настоящее время доля атомной генерации составляет около 20% от всего объема выработки электроэнергии в стране. Таким образом, каждая пятая лампочка в РФ горит от энергии, выработанной атомными станциями.

3. Россия выходит на японский рынок деревянного строительства:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/zachem-rossiia-prodaet-iaponii-lesopromyshlennuiu-kompaniiu-na-dalnem-vostoke-za-39-mlrd-rublei-61d2000f40fdfa71fd4e846c?

В начале декабря ушедшего года наше Правительство одобрило сделку, по которой японская Iida Group приобретет российский лесопромышленный холдинг RFP Group (расшифровывается как Russia Forest Products) — крупнейшую лесозаготовительную компанию на Дальнем Востоке (источник: РБК). Сделка была заключена на высшем правительственном уровне с помощью комиссии по контролю за инвестициями иностранных компаний в Россию. Возглавляет её премьер-министр Михаил Мишустин.

Японская компания приобретет сразу 75% холдинга — т.е. контрольный пакет. Пока 31% компании принадлежит компании миллиардера Романа Абрамовича, 42% — российско-китайскому инвестиционному фонду. Получается, что их общая доля снизится до 25%. Также известно, что у российской компании на конец 2020 года был накоплен долг в $300 миллионов, тогда как прибыль составила всего $8,5 млн при выручке в $204 млн.

Сумма покупки оценивается в $525 миллионов или чуть более 39 миллиардов рублей. Эта сумма включает и выпуск акций, а также пятилетние инвестиции в российскую деревоперерабатывающую промышленность.

Ежегодно компании разрешалось вырубать около 4,5 млн кубометров леса, половина из которого шла на переработку. Площадь лесозаготовок сопоставима с площадью одного из островов той же Японии — Кюсю.

Но все делается не просто так, ведь японскому инвестору поставили ряд условий, выгодных России:

Штат работников лесозаготовительной компании в ближайшие 5 лет не должен сократиться ниже 2600 человек. Сейчас там работает около 2,5 тысяч работников.

Японская компания должна обеспечить рост лесопереработки в 2,3 раза от текущих объемов в ближайшие 5 лет.

Инвестор должен вложить более $150 миллионов (10 миллиардов рублей) в развитие лесной промышленности Дальнего Востока до 2026 года. Деньги будут вкладывать не в первичную заготовку леса, а в деревоперерабатывающие предприятия, которые будут подготавливать уже более дорогую продукцию (в отличие от леса-кругляка) на экспорт.

Компания должна нарастить объемы глубокой переработки леса. Сейчас перерабатывается только половина заготавливаемого леса, но японцы планируют довести эту цифру до 100%.

Также Россия получит приоритетный доступ к японскому рынку, а до сделки российская компания сталкивалась с большими проблемами в виде конкуренции с лесом из Канады, Новой Зеландии и США на азиатском рынке.

Сама же японская Iida контролирует 50% японского рынка по строительству жилых домов из дерева — а это более 50 тысяч домов в год. С продажей 75% RFP Group Японии наша страна точно получит доступ к этому рынку и будет сбывать уже качественную и дорогую лесную продукцию на фоне дефицита пиломатериалов в Японии. Производимых в будущем лесоматериалов как раз будет хватать на 45-46 тысяч домов в год, что почти полностью покрывает спрос. Ожидается, что сделка полностью закроется уже в середине января, так что будем ждать новостей.