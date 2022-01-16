 

Британские медики рассказали об основных признаках рака желудка

16.01.2022, 20:12, Разное
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Британские исследователи провели анализ ряда исследований, на основании результатов которого изложили общую информацию по симптоматике одного из опасных заболеваний – рака желудка. Исследователи рассказали как об очевидных, так и об неярко выраженных признаках недуга.
Как объяснили специалисты, представляющие Национальную службу здравоохранения (NHS, Великобритания), большинство симптомов рака желудка отражаются на органах пищеварения, и среди них выделяются проявления изжоги, сильной отрыжки, затрудненного глотания, а также появление быстрого ощущения сытости при употреблении пищи. Впрочем, о раке желудка могут свидетельствовать и более “общие” признаки – например, ухудшение аппетита, наличие боли и уплотнений в верхней части живота, спонтанное похудение, а также необъяснимая усталость. Эксперты отметили, что вышеуказанные признаки зачастую способны сигнализировать и об общих проблемах с пищеварением, однако их появление является веской причиной для обращения к медикам за консультацией.

К слову, исследователи напомнили, что к особой группе риска по заболеванию раком желудка относятся мужчины, возраст которых превышает 75 лет. Представителям этой категории населения следует сделать свои визиты к врачам регулярными для возможности проведения соответствующих обследований.

Источник: novostivl.ru



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