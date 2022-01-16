 

Беременная девушка Криштиану Роналду впервые показала округлившийся живот

16.01.2022, 20:06, Новости дня
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“Три сердца”, – подписала она публикацию.

Фото Родригес за пару часов после появления в соцсети собрали около 1 млн лайков.

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Публикация от Georgina Rodri * guez (@georginagio)

Контекст:

Джорджина Родригес родилась 27 января 1994 года в Буэнос-Айресе, Аргентина.

В отношениях с Криштиану Роналду она состоит с 2017 года. Пара воспитывает общую дочь Алану-Мартину (2017), а также троих детей от суррогатных матерей: Криштиану-младшего (2010), Еву и Матео (2017).

28 октября 2021 года Роналду сообщил, что Родригес беременна двойней.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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