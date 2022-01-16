“За участие в террористической группе”. ГПСУ задержала иностранку, которая находилась в международном розыске

Во время пограничного контроля сработала базы данных Интерпола в отношении 32-летней гражданки Таджикистана.

“Пограничники установили, что ее разыскивают за участие в террористической группе”, – отметили в сообщении.

Сотрудники ГПСУ сообщили о происшествии в украинское рбюро Интерпола, иностранку передали сотрудникам Национальной полиции Украины.

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