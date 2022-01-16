Делегация РФ в Вене назвала причину блокировки в Facebook

Делегация РФ на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями заявила, что ее аккаунт в Facebook заблокировали после постов о гарантиях безопасности.

«Российская делегация прибыла в Вену на новый переговорный раунд. Работа начинается с восстановления нашего аккаунта в Facebook, заблокированного «на волне» постов по гарантиям безопасности. Facebook App, как насчет свободы слова и плюрализма мнений?», – написала делегация в Twitter.

Ранее стало известно, что социальная сеть Facebook заблокировала официальную страницу делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

До этого сообщалось, что Twitter заблокировал официальный аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями.