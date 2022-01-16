 

Роскомнадзор потребовал разблокировать в Facebook страницу делегации РФ на переговорах в Вене

16.01.2022, 20:04, Новости дня
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Роскомнадзор направил компании Meta (владеет соцсетью Facebook) требование снять ограничения с официальной страницы в Facebook делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, сообщили в пресс-службе ведомства.

«16 января Роскомнадзор направил письмо в адрес американской компании Meta Platforms (владеет социальной сетью Facebook) с требованием незамедлительно снять все ограничения с официальной страницы делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля под вооружениями, а также объяснить причины их введения», – сообщается на сайте Роскомнадзора.

В письме ведомство отметило, что данные действия администрации соцсети Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней. Ведомство считает это актом цензуры, что согласно российской Конституции запрещено.

Ранее делегация РФ на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями заявила, что ее аккаунт в Facebook заблокировали после постов о гарантиях безопасности.



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