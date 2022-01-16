Мнение: Футбол – это русское регби



Дудь молодой

Невероятная жесть!

“…Еще с Борманом ездили в город Урень, там на стадионе медведи живут. Самые настоящие – два медведя в клетке, прям рядом с раздевалкой. Ливень шел страшный. Судил нас Карасев – он сейчас в премьер-лиге работает, а тогда только начинал. Мы боролись за выход в первый дивизион, и я точно знал, что под нас возили деньги. Играли 0:0, почти без моментов, шла 90-я минута. Я выбежал один на один, перекинул вратаря и мяч застрял прямо на линии. Оббегаю вратаря и несусь к мячу. Он хватает меня за обе ноги и я прям лицом в лужу – ба-а-а-а-ам. Поднимаю голову из болота и вижу: мяч – в 10 сантиметрах от моего носа. Только толкни – и гол. Двинуться не могу, потому что вратарь держит за ноги мертвой хваткой. Пытаюсь шевельнуться – не выходит, а потом защитник выносит мяч. По всем правилам – пенальти. Но судья его не дает и сразу свистит конец игры”.

http://www.sports.ru/football/146070580.html

Невероятное по откровенности интервью о реалиях нашего футбола. Рекомендую к прочтению даже дамам, которые в футболе ничего не понимают.

Еще оттуда:

“Приехали в Ростов, обыграли там «Уралмаш». А Шикунов нам сказал: премиальные увидите, когда уйдете с последнего места. Поехали в Самару: у нас 15 очков, у них – 17. Получается игра за наши первые деньги. Шикунов принес в раздевалку чемодан: «Вот премиальные за несколько последних матчей, выиграете – ваше». Там было тысяч по 10 долларов на человека. Установка длилась минуты полторы – Андреев назвал состав, больше ничего говорить было не нужно. Мы вышли и 6:2 как бахнули эту Самару. Финальный свисток, никто даже руки никому не жал – все в раздевалку, вжи-и-и-их. Восемь месяцев без денег пацаны, во-семь! Влетаем в раздевалку – чемодана нет. Где?! Сказали, Шикунов вернет в самолете. «Ни х##! Пока денег не будет – никто переодеваться не будет». – «Ребята, самолет. Опаздываем». – «Нет!» Прибежал Шикунов, отдал этот чемодан Лоськову. Лосек даже в душ не пошел, взял чемодан в охапку и до самого самолета из рук не выпускал. Там мы его и раздербанили.

Поехали в Москву играть с «Динамо». 88-я минута, проигрываем 0:1. Штрафной, до ворот – метров 40. Лосек говорит: «Буду бить». Андреев вылетает в бровке: «Дима, подавай». – «Буду бить». – «Дима, по-да-вай!» – «Буду бить». И Андреев в сердцах: «Сука, если гол забьешь – я тебе ящик виски поставлю». – «Василич – смотри». Видел, как Иранек недавно за «Терек» забил? Точно так же. Как дал – Сметана (вратарь «Динамо» Сметанин – Sports.ru) бежал, бежал за этим мячом, но тот в самую девятку попал. Мы потом Лоськова по всему стадиону ловили. Этот удар лучшим голом года признали”.

…

«Что делать будем?» – «Не останусь во второй лиге. Не мое. Я сюда приехал форму поддержать». – «Тогда сейчас едем к директору. Назови такие условия, чтобы он не смог платить – чтобы отказался». Приехали, я говорю: «Спасибо вам большое за интерес, но не могу остаться. Иду в «Сокол», они за премьер-лигу будут бороться». – «А мы – за первую будем бороться. Какие твои условия?» – «Ну я назову – вы скажете, что я хапуга и рвач. Давайте дружить, давайте я просто так уйду». – «Нет, назови». Ну я и сказал: «$300 000 в год».

Он зовет главного бухгалтера: «Сколько нам в нашем доме надо продать квартир, чтоб было $300 000?» – «Шесть». – «А сколько в кассе сейчас есть?» – «$70 000». – «Отлично. Выставляйте пять квартир на продажу. Ну что, Рома, остаешься?» (2013)

Романтика! Эх, сейчас даже этого нет. Интервью с Романом Орещуком, если кто не понял. Но что интересно – это Дудь еще ДО его невероятного взлета, Дудь, который был чисто спортивным журналистом, и вне спорта его никто и знать не знал.

А я уже тогда читал с удовольствием. Кстати, весь фирменный стиль Дудя – отвязанность, любовь к “жареному”, повышенный интерес к денежным вопросам – уже тут проявлялся в полной мере.