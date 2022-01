“Одинокие сердца” 19 лет спустя: как сложилась судьба героев популярного сериала

Миша Бартон (Марисса Купер)

В сериал Миша попала без проб и уже в качестве звезды: девушка снималась и играла в театре с 8 лет. Роль богатой девочки принесла актрисе мировую славу и… большие проблемы. После успеха первого сезона сериал было решено продлить сразу на 7. Однако, в конце третьего сезона героиня Миши трагически погибает (почему Мариссу решили убить, до сих пор остается загадкой) Такая же трагическая судьба ждет и сериал: зрители остались так недовольны смертью Мариссы, что после 4 сезона из-за низких рейтингов сериал пришлось закрыть. В это же время у Мишы, которой было всего 20 лет, начались проблемы с алкоголем и наркотикам и даже пришлось лечь на реабилитацию. Из-за стресса Бартон начала резко поправляться, а потом так же резко худеть. После “О.С.” (сокращенное название сериала) Мишу называли одной из самых перспективных молодых актрис, но она так и не смогла оправдать надежд. Миша продолжает сниматься, в основном в низкобюджетных фильмах ужасов с низким рейтингом. В прошлом году актриса написала эссе для The Guardian, в котором рассказала о том, что в отличие от своей героини Мариссы на момент съемок была девственницей и образ раскрепощенной девушки ей давался очень тяжело. Она понимала, что не может достоверно сыграть и поэтому стремилась как можно скорее расстаться со своей девственностью. В конце материала, Миша попросила всех юных актрис не совершать ее ошибок.

На съемках сериала “Одинокие сердца” Миша встречалась со своим экранным возлюбленным Беном МакКензи. Сейчас Бартон встречается с актером Жаном Марком Фламини.

Миша Бартон в сериале “Одинокие сердца” Миша с бойфрендом, 2021 год Миша и Бен

Бен МакКензи (Райан Этвуд)

25-летний Бен отлично воплотил на экране образ 16-летнего парня с криминальным прошлым, которого приглашает в свою семью успешный госзащитник Сэнди Коэн. Бен получил степень бакалавра по специальности международная экономика, но попав на съемочную площадку, он не смог с ней расстаться. На счету у МакКензи много успешных проектов, среди которых фильм “Джонни взял ружье”, “Мужчины в деле” и “Готэм”. На съемках последнего он познакомился со своей будущей женой – актрисой Мореной Баккарин (кстати, она тоже играла в “О.С.” эпизодическую роль). Сейчас пара воспитывает двоих детей.

Бен с супругой

Рэйчел Билсон (Саммер Робертс)

Ее героиня должна была появиться лишь в эпизоде, но энергичная Саммер так понравилась зрителям, что стала она основным персонажем картины. На площадке у Рэйчел закрутился роман с ее экранным парнем Адамом Броди. Пара встречалась на протяжении всех сезонов. Большим успехом для Билсон стала работала в фильме “Телепорт”, где ее партнером стал Хэйден Кристенсен. У актеров начался роман, в 2014 году у Рэйчел и Хэйдена родилась дочь, но через три года они расстались. Успешную карьеру в кино Билсон построить не удалось, а последние годы она и вовсе перестала сниматься. Рэйчел пробовала себя и в моде: выпустила коллекцию совместно с брендом DKNY, а также собственную линию обуви и сумок. В прошлом году Рэйчел вместе с актрисой Мелиндой Кларк (она сыграла маму Мариссы – Джули Купер) начала записывать подкаст под названием Welcome to the OC, Bitches! Где они вместе с другими героями сериала “Одинокие сердца” вспоминают смешные моменты и подробности съемок.

Рэйчел и Адам Рэйчел в 2021 году

Адам Броди

Адам пришел в проект уже известным актером, однако после “О.С.” он стал звездой. По словам Броди, слава не вскружила ему голову лишь потому, что на момент съемок ему было 23 года, а не 16. У Адама много успешных ролей, среди которых “Мистер и Миссис Смит”, “Мисси Америка”, “Девушка, подающая надежды”. Но главным фильмом в своей карьере он считает картину “Любовный переплет”, где он встретил звезду сериала “Сплетница” Лейтон Мистер. В 2014 году пара поженилась, сейчас они воспитывают дочь и сына. Адам и Лейтон ведут закрытый образ жизни и оберегают детей от прессы.

Адам и Лейтон

Оливия Уайлд

Сериал стал счастливым билетом для актрисы, которая уже не нуждается в представлении. Оливия появилась во втором сезоне. Она исполнила роль Алекс – владелицы популярного среди молодежи бара, в которую влюбляется Марисса. Помимо Оливии в эпизодических ролях в сериале можно увидеть и других актеров, которые сумели построить успешную карьеру в Голливуде, среди них Крис Пратт, Кэм Жиганде, Шейлин Вудли, Эмбер Херд, Люси Хэйл и другие.

Оливия Уайлд Крис Пратт

Питер Галлахер (Сэнди Коэн)

Популярный актер пришел в проект в качестве главной звезды. За его плечами уже был приз Венецианского кинофестиваля и награда Гильдии актеров. После сериала Питер не стал сбавлять обороты, он и сейчас продолжает активно сниматься. На его счету одни из самых успешных сериалов Америки “Анатомия страсти”, “Хорошая жена”, “Зависнуть в Палм-Спрингс”, фильм “Бурлеск” и другие работы. Актер женат и счастлив в браке почти 40 лет. У пары двое детей: сын Джэймс – режиссер и дочь Кэтрин, которая посвятила себя музыке.

Питер в сериале “Одинокие сердца” Питер с дочерью, 2021 год

Мелинда Кларк (Джули Купер)

Сыграв маму Мариссы Купер, Мелинда закрепила за собой на экране образ роковой злодейки. На ее счету такие успешные проекты как сериал “Даллас”, “Дневники вампира”, “Никита”, “Красавцы” и “Готэм”. Мелинда замужем и воспитывает дочь Кэтрин.

Мелинда в сериале