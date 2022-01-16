 

Мнение: Наказание США, вымирание Болгарии и план Хрущёва по разделу Казахстана

16.01.2022, 19:32, Разное
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1. В новой «Свинье» мы с Кримсоном обсуждаем, как Россия будет наказывать США за дерзкое отклонение нашего справедливого ультиматума. Зачем вообще был нужен этот ультиматум, будет ли Шойгу наводить порядок в Восточной Европе, как могут нам досаждать американцы, и какие у нас есть ещё варианты навести в мировой политике большую суету. Сокращённую версию выпуска я прикрепил к посту. Полная версия видео лежит вот здесь:
 
https://sponsr.ru/greenpig/

2. Болгария вымирает рекордными темпами. Население за 33 года сократилось с 9 миллионов до 6,5 миллионов, почти на треть, до уровня 1930-х годов:

https://genby.livejournal.com/968097.html

Если так пойдёт дальше, ещё через 10 лет во всей Болгарии будет жить меньше народу, чем в одном только Санкт-Петербурге (с учётом того, что население Петербурга растёт).

Грустно смотреть на судьбу бывшей «шестнадцатой республики СССР». В советское время Болгария была для советских людей чем-то типа Куршевеля — местом для отдыха непростых людей с претензиями на статус. Также Болгария продавала в Союз еду. Позже Евросоюз поглотил Болгарию, и она превратилась из относительно экзотического и привлекательного места в заурядные задворки Европы.

В плане туризма болгары с треском проиграли туркам: в Турции и море лучше, и климат теплее, и памятников исторических больше, и, что особенно важно, нет мороки с получением виз. Помидоры в Турции тоже более нажористые.

С промышленностью в Болгарии всё было плохо ещё при коммунистах – не стало лучше и сейчас. Высокие цены на российский газ (такие же примерно, как и в других странах ЕС) не способствуют ни промышленному росту, ни тепличному выращиванию помидоров. При этом от строительства Южного потока на своей территории болгарские власти отказались, равно как и от достройки АЭС «Белене» специалистами Росатома.

Почти столь же сильный провал по населению и схожие экономические проблемы наблюдаются в соседней с нами Латвии. Латыши, однако, всё же изначально были богаче болгар, и у них сохраняется кое-какой транзит через порты. Да и денежная помощь от Евросоюза в пересчёте на нос выходит несколько побольше ввиду маленького населения.

Похоже, что в подобных странах Восточной Европы от ориентации на Запад и вступления в Евросоюз выиграли разве что гастарбайтеры и уехавшие из этих стран… не считая, разумеется, купленных с потрохами местных элит.

3. В комментариях читатели указали ссылку на план Хрущёва по разделу Казахской ССР и передаче её северных территорий («целинного края») обратно в Российскую Федерацию (РСФСР):

https://imperialcommiss.livejournal.com/1710909.html

Если эта информация достоверна, то просиди Хрущёв чуть подольше на партийном троне, возможно, он успел бы реализовать этот план, как успел вернуть Карело-Финскую ССР в состав РСФСР. Тогда границы России с Казахстаном были бы сейчас иными.

Источник: Место для дискуссий



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