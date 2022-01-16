 

Эксперт Межибовский дал несколько советов, как продлить срок службы автомобиля

16.01.2022, 19:27, Разное
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Главный редактор “Драйв” сообщил, как не допустить преждевременного износа деталей. Он рекомендовал обратить внимание на соблюдение скоростного режима и своевременное ТО.
Илья Межибовский заявил в радиоэфире Sputnik, что для увеличения срока службы нужно придерживаться правил эксплуатации машины. Эксперт рекомендовал соблюдать инструкции и не превышать допустимой скорости — параметр должен быть постоянным в пределах 80 км/ч. Такой подход сохранит износ комплектующих в пределах нормы и увеличит ресурс легкового автомобиля.

По заявлению автоэксперта, недостаточная скорость приведет к возникновению проблем с охлаждением, а высокая увеличит расход горючего из-за последствий аэродинамики.

Автовладельцам трудно постоянно следовать такому режиму. Поэтому Межибовский рекомендовал на регулярной основе проверять техническое состояние транспортного средства и своевременно менять моторное масло. Это можно делать чаще, чем рекомендует производитель, пишет iReactor.

Источник: radiosputnik.ria.ru



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