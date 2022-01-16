Эксперт Межибовский дал несколько советов, как продлить срок службы автомобиля

Главный редактор “Драйв” сообщил, как не допустить преждевременного износа деталей. Он рекомендовал обратить внимание на соблюдение скоростного режима и своевременное ТО.

Илья Межибовский заявил в радиоэфире Sputnik, что для увеличения срока службы нужно придерживаться правил эксплуатации машины. Эксперт рекомендовал соблюдать инструкции и не превышать допустимой скорости — параметр должен быть постоянным в пределах 80 км/ч. Такой подход сохранит износ комплектующих в пределах нормы и увеличит ресурс легкового автомобиля.

По заявлению автоэксперта, недостаточная скорость приведет к возникновению проблем с охлаждением, а высокая увеличит расход горючего из-за последствий аэродинамики.

Автовладельцам трудно постоянно следовать такому режиму. Поэтому Межибовский рекомендовал на регулярной основе проверять техническое состояние транспортного средства и своевременно менять моторное масло. Это можно делать чаще, чем рекомендует производитель, пишет iReactor.

Источник: radiosputnik.ria.ru