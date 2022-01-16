Учёные обнаружили одно из самых страшных последствий коронавируса

В результате многочисленных исследований, которые начали проводиться ещё в 2020 году, учёные пришли к выводу, что COVID-2019 отрицательно влияет на головной мозг, в особенности это касается людей пенсионного возраста. К сожалению, коронавирус для большинства переболевших людей не проходит бесследно.

Как пояснил кандидат медицинских наук и заведующий рентгеновским отделением одной из больниц Самары Либерман Алексей Викторович, COVID-2019 – это разновидность вируса. Вирусов, поражающих головной мозг, существует огромное количество: герпес, ветряная оспа, вирус клещевого энцефалита и многие другие. К сожалению, коронавирус – не исключение. В некоторых случаях инфекция нарушает работу центральной нервной системы. Специалист отметил, что симптомами этого нарушения являются тревожные расстройства, головная боль, головокружение. В более тяжёлых случаях могут присутствовать галлюцинации, помутнение сознания. Во время МРТ-диагностики нередко наблюдаются локальные поражения мозга в виде малых инсультов. Печально, что иногда инсульты являются одним из осложнений даже у молодых людей.

К таким же результатам пришли американские исследователи из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета после изучения состояния 251 возрастного пациента, перенесших заболевание. Более того, как выяснили эксперты, коронавирусная инфекция способна повреждать мозг людей пожилого возраста даже в большей степени, чем болезнь Альцгеймера.

Источник: pcr.news