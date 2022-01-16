Почему Аветисян осталась одна? – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Инстаграмная макияжница Аветисян рассказала о завершении личной жизни с мужем. Это, мол, была последняя точка, которых было много до этого:
«Я так больше не смогла… В самый трудный период для меня я была морально и физически одна. Это было моей последней точкой. До этого их было много.
Но дальше я одна, мне не привыкать».
https://t.me/lenamiro/10662
Что же случилось? Она отцу мужа — Мерседес. А муж — где был он (физически и морально)?
История, на самом деле, жуткая.
Как я поняла, очередной последней точкой стало заражение крови и сепсис:
«Я так больше не смогла. До последнего верила, что наш союз будет до самой старости, и как круто, когда люди полные противоположности друг друга. Но, как показала жизнь — без поддержки, любви, заботы и ласки угаснет даже самое яркое солнышко. Декабрь был для меня самым судьбоносным месяцем, так как с 1 числа у меня начались осложнения после операции, и некоторые горе-врачи писали и говорили мне, что уже есть заражение крови и сепсис, а это в 99% летальный исход».
Куда звонили? Куда писали? Если заражение крови, то как этот диагноз поставили дистанционно?
Мутная история, лично мне вообще непонятная, но важно другое — после очередной пластики макияжница почувствовала себя одиноко.
В трудный момент улучшения внешности мужа не было рядом — развод!
Фото: Соцсети
То, что макияжница сама создала проблемы, не имеет значения. Почему на фото из больницы рядом с ней мама, а не любящий муж?!
Хорошая была бы фотосессия для Инстаграма. Она — больнушечка, звонят-пишут врачи, пугают сесписом. Рядом — любящий муж. Поддерживает. Грамотно выставлен свет, в палате реанимации — вся бригада фотографов.
Экий ж ты муж! Всё испортил! Буду одна, решила Аветисян и правильно сделала.
Давайте поддержим гордую и самодостаточную женщину из Инстаграма. Омаров, Мальков — где вы там ходите? Женщина, которая дарит Мерседесы, освободилась! Ну-ка, выражайте слова поддержки!
А мы, пока Курбан и Роман отошли по делам, давайте обсудим — должен ли свёкр вернуть подаренный Мерседес?
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет