Почему Аветисян осталась одна? – Личное мнение

Инстаграмная макияжница Аветисян рассказала о завершении личной жизни с мужем. Это, мол, была последняя точка, которых было много до этого:

«Я так больше не смогла… В самый трудный период для меня я была морально и физически одна. Это было моей последней точкой. До этого их было много.

Но дальше я одна, мне не привыкать».

https://t.me/lenamiro/10662

Что же случилось? Она отцу мужа — Мерседес. А муж — где был он (физически и морально)?

История, на самом деле, жуткая.

Как я поняла, очередной последней точкой стало заражение крови и сепсис:

«Я так больше не смогла. До последнего верила, что наш союз будет до самой старости, и как круто, когда люди полные противоположности друг друга. Но, как показала жизнь — без поддержки, любви, заботы и ласки угаснет даже самое яркое солнышко. Декабрь был для меня самым судьбоносным месяцем, так как с 1 числа у меня начались осложнения после операции, и некоторые горе-врачи писали и говорили мне, что уже есть заражение крови и сепсис, а это в 99% летальный исход».

Куда звонили? Куда писали? Если заражение крови, то как этот диагноз поставили дистанционно?

Мутная история, лично мне вообще непонятная, но важно другое — после очередной пластики макияжница почувствовала себя одиноко.

В трудный момент улучшения внешности мужа не было рядом — развод!



Фото: Соцсети

То, что макияжница сама создала проблемы, не имеет значения. Почему на фото из больницы рядом с ней мама, а не любящий муж?!

Хорошая была бы фотосессия для Инстаграма. Она — больнушечка, звонят-пишут врачи, пугают сесписом. Рядом — любящий муж. Поддерживает. Грамотно выставлен свет, в палате реанимации — вся бригада фотографов.

Экий ж ты муж! Всё испортил! Буду одна, решила Аветисян и правильно сделала.

Давайте поддержим гордую и самодостаточную женщину из Инстаграма. Омаров, Мальков — где вы там ходите? Женщина, которая дарит Мерседесы, освободилась! Ну-ка, выражайте слова поддержки!

А мы, пока Курбан и Роман отошли по делам, давайте обсудим — должен ли свёкр вернуть подаренный Мерседес?

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