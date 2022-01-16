“Будет гудеть и гонять”. Украинцев предупредили о порывах ветра до 28 м/с

“17 января ночью в западных и северных областях, днем в Украине порывы ветра 17-22 м/с (первый уровень опасности, “желтый”), во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях днем порывы 25-28 м/с (второй уровень опасности, “оранжевый”)”, – отметили в ГСЧС.

Синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook, что в Украине будет дуть западный ветер с переходом на северо-западный.

“Вдруг кто загрустил по сильному ветру – 17–18 января снова будет гудеть, гонять, будет достигать штормовых порывов! В Карпатах, на высокогорье, гораздо сильнее! Ветер принесет холодный атмосферный фронт, связанный с северо-западным циклоническим массивом. В зоне фронта выпадает снег, мокрый снег, будут наблюдаться вьюги”, – написала специалист.

В понедельник в Украине возможны осадки, сначала в западных областях, затем в остальных По прогнозу Диденко, на юге страны “будет больше прояснений, чем осадков”.

“Температура воздуха в течение дня понедельника будет колебаться около нуля, на юге предполагается +3…+7 ºC.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/5303152323048036

Контекст:

В Украине из-за шквального ветра и непогоды 14 января было обесточено 1418 населенных пунктов в 16 областях. Ветер оборвал линии электропередач, сорвал крыши домов и повалил деревья.

В Киеве крупное дерево упало на автомобили. В одном из них были люди – водитель погиб, а пассажирка получила травмы.

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