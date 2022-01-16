“Секси”, “Время не властно”. Мейхер позировала в прозрачных лосинах в сетку

Ее образ на фото дополнили ботильоны в тон пальто.

“Вдохновение – это умение приводить себя в рабочее состояние”, – подписала она публикацию, а также предложила посмотреть тех, кто занимается ненавистным делом и любимым.

“Ведь еще хобби вчера – сегодня может стать одним из любимых и приносящих прибыль проектов. Знаю не понаслышке”, – добавила она в подписи к публикации, в которой отметила собственный бренд одежды.

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Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

“Время не властно!” – написал makeev5426.

“Секси”, – прокомментировал пользователь fidael5345.

Контекст:

Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы “ВИА Гра”, в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Певица замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

У Мейхер также есть сын Игорь (2002), которого она родила в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.

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