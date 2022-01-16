В Карпатах женщина и ребенок попали под лавину

“15 января медики “скорой” привезли двух пациентов – 49-летнюю женщину и 12-летнего ребенка. У ребенка – травма руки, состояние удовлетворительное. У женщины – травма позвоночника. Они рассказали, что, когда совершали восхождение на Говерлу, сошла лавина. Пациентов обследуют медики, они в сознании, но имеют психологическую травму”, – рассказал Соколюк.

По словам пресс-секретаря регионального управления ГСЧС Кристины Перцович, по поводу этой ситуации к спасателям никто не обращался.

15 января на Говерле пострадала еще одна группа туристов – три человека сорвались с обрыва, 57-летняя женщина погибла, а 32-летняя женщина и 34-летний мужчина получили травмы. Все они – жители Одесской области. Соколюк рассказал Общественному, что мужчине (у него закрытый перелом левого бедра), предстоит операция.

Контекст:

“Укргидрометцентр” предупреждал о снеголавинной опасности в Карпатах 2 и 3 уровня и рекомендовал туристам воздержаться от походов в эти выходные. В шкале лавинной опасности пять уровней, последний соответствует катастрофической угрозе схода лавин.

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