 

В Карпатах женщина и ребенок попали под лавину

16.01.2022, 19:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“15 января медики “скорой” привезли двух пациентов – 49-летнюю женщину и 12-летнего ребенка. У ребенка – травма руки, состояние удовлетворительное. У женщины – травма позвоночника. Они рассказали, что, когда совершали восхождение на Говерлу, сошла лавина. Пациентов обследуют медики, они в сознании, но имеют психологическую травму”, – рассказал Соколюк.

По словам пресс-секретаря регионального управления ГСЧС Кристины Перцович, по поводу этой ситуации к спасателям никто не обращался.

15 января на Говерле пострадала еще одна группа туристов – три человека сорвались с обрыва, 57-летняя женщина погибла, а 32-летняя женщина и 34-летний мужчина получили травмы. Все они – жители Одесской области. Соколюк рассказал Общественному, что мужчине (у него закрытый перелом левого бедра), предстоит операция.

Контекст:

“Укргидрометцентр” предупреждал о снеголавинной опасности в Карпатах 2 и 3 уровня и рекомендовал туристам воздержаться от походов в эти выходные. В шкале лавинной опасности пять уровней, последний соответствует катастрофической угрозе схода лавин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / Euronews – «самое серьёзное испытание в жизни» — Берлускони поблагодарил врачей, лечивших его от коронавируса

27.12 / В Израиле начали вводить четвертую дозу вакцины от коронавируса, пока только в рамках клинических испытаний

28.11 / Тихановская: Меркель при встрече спросила: “Вы понимаете украинский?”

02.12 / Санду обвинила Додона в попытке «узурпировать» власть в Молдавии

12.10 / Ученые нашли новый метод лечения рака на поздних стадиях

20.07 / Бренд Chuwi выпускает ноутбук на процессоре Intel за 500 долларов

25.02 / Кудрин оценил рост госдолга России

01.07 / Причиной смерти актера Проскурина была болезнь легких – жена

05.08 / Ростехнадзор приостановил строительство новой линии метро в Петербурге

28.07 / МИД отреагировал на блокировку «Царьграда» на YouTube

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика