 

В Кремле объяснили нахождение российских войск на границе с Украиной

16.01.2022, 19:20, Новости дня
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Российские войска на границе с Украиной – это реакция на созданное в регионе напряжение, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNN.

«Российские войска находятся на территории РФ рядом с украинской границей, и мы считаем необходимым оставить их там перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО к границам», – цитирует его РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря, Москва вынуждена реагировать и «принимать меры предосторожности».

Кроме того, он рассказал, что РФ наблюдает постепенное вторжение НАТО на территорию Украины и не может больше с этим мириться.

«Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного», – сказал Песков российского лидера, комментируя видение Москвы текущей ситуации вокруг Украины.

По его словам, такое развитие событий подвело отношения РФ и НАТО к «красной черте», ситуации, которую Москва «не может больше терпеть».

Песков отметил, что РФ самодостаточная страна, чтобы не быть уязвимой к предлагаемым Западом санкциям. Он подчеркнул, что США «вынуждают жить под санкциями», а РФ в ответ на это развивает внутреннее производство и экономику, чтобы компенсировать дефицит определенных импортных частей и элементов.

Он отметил, что предлагаемые в США новые санкции в отношении России, которые также включают рестрикции в отношении членов российского руководства, могут привести к разрыву отношений между странами, что не отвечает интересам ни Москвы, ни Вашингтона.

Накануне посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.

В свою очередь заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по гарантиям безопасности между США и Россией позволили услышать озабоченность друг друга, но серьезная дискуссия еще не начиналась.

В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения РФ по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент РФ Владимир Путин, РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту РФ Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.



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