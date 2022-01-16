Мнение: Штрейкбрехер Медведев



Даниил Медведев, вторая ракетка мира

В принципе, для нас, с позиции самого тупого «прагматизма/патриотизма», даже выгодно, что Новака Джоковича в итоге все-таки выгнали с турнира Большого Шлема в Австралии. Новак – первая ракетка мира, а вторая – как раз наш Даниил Медведев, и он тоже приехал в Австралию, причем без проблем – видимо, привился по полной. Когда главного фаворита турнира выперли по беспределу, естественно, именно Медведев становится главным претендентом на победу.

Правда – чего будет стоить даже победа Медведева в Австралии без Джоковича? Ее «вес» будет неизбежно невелик, и никуда не денется «победитель» от вопроса-упрека – «а вот если бы был Джокович…» Подразумевая продолжение – «…не видать бы тебе тогда победы, как своих ушей». И – нечем крыть.

То есть происходит полный бред с чисто спортивной точки зрения. По-хорошему, вслед за Джоковичем должен был уехать из сбрендившей Австралии и наш Медведев – к чертовой матери. Нахрена нужны такие «победы»? А как же спортивная солидарность? Наши кремлевские дебилы все время делают вид, что хотят «умыть Запад», но когда для этого предоставляется реальная возможность – тут же, естественно, показывают свое истинное отношение: быть позорными прилипалами под прогнившей западной элиткой.

Напомню канву. Джокович – один из немногих спортсменов первой величины, кто без особой помпы, но неуклонно отказывается предоставлять свое тело для участия в сомнительном эксперименте по так называемой «вакцинации». И вот он приехал в Австралию, получив медотвод от прививки – для участия в турнире. С другой стороны, Австралия – страна реально свихнувшаяся на ковиде и локдаунах, по сути, ее жители сидят в беспрерывном локдауне второй год подряд, а всех, кто пытается протестовать против безумия, власти кидают в тюрьмы, в специально созданные концлагеря «для непривитых», травят собаками и избивают дубинками.

Собственно, уже одного этого хватило бы для нормального человека, чтобы задуматься – а стоит ли вообще приезжать в такую страну? Может, лучше держаться подальше – ведь не знаешь, чего ждать от таких людей, покусают еще…

Но ладно, Новак приехал – по сути, сделал идиотам ОДОЛЖЕНИЕ. Показал свою справку, его сначала пустили, потом отказали в визе и заключили в специальный клоповник для «депортируемых». Новак пошел на принцип – его юристы подали апелляцию, суд постановил, что у него с документами все в порядке и он имеет право въехать. Вроде бы – конфликт был исчерпан, восторжествовал закон.

Не тут-то было. Джокович уже приступил было к тренировкам, готовясь к выходу на корт в ближайшие дни – но тут ковидофреничные власти Австралии вытащили из рукава еще один припасенный козырь: оказалось, что по их законах министр иммиграции имеет право отказать во въезде (или выслать) ЛЮБОГО человека – причем без объяснения причин. Он своим правом и воспользовался. Джокович снова обжаловал свою высылку в суде, требуя объяснить, на каком основании его высылают – но на этот раз торжествующий придурок просто заявил – «высылаю, и всё. И хрен ты что мне сделаешь».

В итоге – против лома нет приема, Джокович уезжает, а скоты торжествуют. Причина столь дикого упорства властей Австралии понятна: они до дрожи боятся «создать прецедент» – то есть что их собственные «подданные Короны» посмотрят на серба и скажут – «а что, так можно было??»

В самой Австралии проколото на сегодня дикое количество жителей – 82%, другими словами – оставили в покое в основном детей до 5 лет, и то – до поры. Глянул статистику на любимом сайте Яндекса – там интересно: несмотря (или благодаря?!) такому уровню проколки, в Австралии количество «заражений» находится на рекордном уровне за все время и продолжает расти, но, что интересно – параллельно, в отличие от других стран, наблюдается и резкий рост количество «ковид-смертей» (с начала года – уже в 5 раз).

Спрашивается: зачем, чего ради эти дебилы требовали от Новака непременно вакцинироваться, если у них у самих, отвакцинированных по самое не балуйся, БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ рост заражений? В этом Джокович виноват?

Еще в ноябре в Австралии фиксировалось примерно 1500 заражений в день, а смерти исчислялись буквально штуками (скажем, 12 ноября – 4 смерти). С начала года, например, 12 января – там было зафиксировано 176 тысяч заражений. Как вам 100-кратный рост? Более того – растут и смерти: того же 12 января – 57 смертей, вчера, то есть 15 января – 52 смерти. Имея такие цифры перед глазами, как можно не признать, что сама идея «вакцинации» в Австралии полностью провалилась??

Мерзость. Я считаю, что все теннисисты, которые выйдут на корт в Австралии после всего, что проделали с Джоковичем – подлецы и штрейкбрехеры. Ни чести, ни совести. И прежде всего – наш Даниил Медведев. Не буду за него болеть, к черту такой «патриотизм». Иногда самое важное – отказаться от игры, если ее организуют мерзавцы.