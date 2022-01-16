Метеорическое

Сегодня хмурое брюзжанье из дурно пахнущих пастей — единственное содержанье любых российских новостей.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Россия много чем болела и это все перенесла: горячка белая белела, порой падучая трясла, шизофрения, паранойя, разнообразный паразит… Но нынче все совсем иное — урчит, бурчит и всем грозит. Нам эти грозные симптомы — отрыжка, вздутие и слизь, — не то чтоб вовсе незнакомы, но как-то слишком разрослись. Диагноз до сих пор не признан, но видно: в наши времена она больна метеоризмом, болезнью газовой больна. В РФ очень много газа, а он пахуч, горюч, кипуч, наружу просится, зараза, и вечно пучит нас, как путч.

Сегодня хмурое брюзжанье из дурно пахнущих пастей — единственное содержанье любых российских новостей. Вот-вот терпенье наше лопнет, как говорит Сергей Лавров; вот-вот РФ ножкой топнет на иноземных докторов; мы долго молча запрягали, чертили красную черту, терпели, пучились, рыгали, ругали нашу доброту, — ведь мы ужасно терпеливы в борьбе за наши рубежи, миролюбивы, как оливы, и незлобивы, как ежи, и милосердны, как медведи, чья спячка слишком глубока, — но наши подлые соседи нам оттоптали все бока! Терпеньем ангельским, небесным мы развратили вас чуток, но ничего. Сейчас мы треснем. Спасет лишь «Северный поток» — он отведет избыток газа от живота и головы, и может, до другого раза мы потерпели бы… Но вы! Вы не желаете упорно услышать евразийский глас, вы в духе западного порно употреблять хотите нас, мы учим вас, гиен бесхвостых, любить гуманный наш режим, и мы не те, что в девяностых! Нас так раздуло, что визжим!

Визжит дежурный рупор МИДа, визжит на шоу хор скотов — он стать чумой сильней ковида для человечества готов; и аналитики Валдая, раздутый выпятив живот, таким величием страдая, что вот уж, кажется, вот-вот…

Тогда-то мы ладонью стукнем на европейских могикан; тогда мы так ужасно пукнем, что разорвется наш пукан! Мы так могутно грянем гузкой, что все вы ляжете ничком, что наш метеорит Тунгусский простым покажется щелчком, вы не спасетесь ни в айфоне, ни всех в убежище спустив, — таким потоком древней вони вас захлестнет угрюмый скиф!

Ну что ж. Бывало много хуже, но без отчаянья смотри: пускай они дрожат снаружи, вся эта вонь пока внутри, а нам привычен запах газа, хоть он и кажется зловещ. Не рак же, в общем, не проказа! Метеоризм, смешная вещь… Пускай пуканы подгорают в родной заснеженной степи — но от него не умирают.

Сиди, попукивай, терпи.

Дмитрий Быков, обозреватель

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