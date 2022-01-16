«Друзья так не поступают»: Евросоюз пригрозил Албании санкциями за срыв в поставке человеческих органов

На очередном заседании Европарламента был поставлен вопрос об возможном введении санкций по отношению к Албании. Причиной ухудшения отношений стали задержки последней в поставках донорских органов, заключённые в рамках соглашения о евроинтеграции.

В заседании участвовали представители Еврокомиссии, в целом поддержавшие выводы ЕП.

“Между нами и Албанией уже много лет заключён двусторонний договор о дружбе и взаимопомощи. Согласно нему мы не только двенадцатый год в ускоренном порядке обсуждаем вопрос её евроинтеграции страны, но и рассчитываем на поставки органов, – заявил представитель Европарламента по внешней политике Ислам Аксельрод. – Сейчас по Европе стремительно распространяется новый, опасный штамм COVID-19, и нам, как никогда, нужна помощь. В этот самый момент наш надёжный и крепкий тыл начинает говорить про «национальные интересы страны» и «индексацию тарифов» – ничем, кроме удара в спину это назвать нельзя”

Рассматривается несколько стратегий выхода из кризиса. Среди них – организация в Тиране цветной революции с последующим установлением марионеточного правительства, перезаключение договора с Молдовой на тех же условиях и организация трансфера на польской границе.

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