Мнение: Пациент или мертв, или жив

Евгений Сатановский сказал, что возможно, Назарбаев мертв. Чем и объясняются последние события в Казахстане.

Собственно, это уже почти неважно. Критическая проблема всех деспотических режимов — в невозможности создания устойчивого механизма передачи власти. Редкие исключения вроде КНДР не подтверждают и не опровергают это правило, они просто имеют свои внутренние особенности.

Попытки обмануть закономерность заканчиваются предсказуемо: система какое-то время поддерживает иллюзию устойчивости, но она рано или поздно, и обычно рано, заканчивается. В этом смысле любой вариант «транзита», «трансферта» или чего-то подобного не будет иметь ни малейших шансов. Институционализированный механизм передачи власти поддерживает сам себя, все остальные базируются лишь на праве силы и текущих балансах.

Есть два механизма передачи власти: заранее согласованный преемник, который еще до смерти деспота контролирует и управляет, сам по себе являясь гарантией преемственности, либо согласованный и неоспариваемый протокол выбора нового правителя строго оговоренной группой уполномоченных на то лиц или структур.

Назарбаев не имел ни того, ни другого. Что привело к напряжению в системе и при первом же колебании она дала трещину. А что именно послужило поводом для колебания — смерть самого Назарбаева или протесты начала января, роли уже не играет. Теперь отсутствие механизма преемственности власти сыграет с кланом Назарбаева злую шутку — его вычистят из всех властных структур, а так как «власть-собственность» в Казахстане работает так же, как и в России, утрата одного компонента приведет к утрате и второго. Что-то, конечно, оставят, совсем в нищете родственники и ближайшие друзя Назарбаева не останутся (уж по среднеказахстанским меркам точно), но теперь их судьба решена.

Особой жалости к этим людям, конечно, испытывать не приходится. Фактически 150 человек контролировали и владели 55 процентами всего национального богатства страны. Ни о какой справедливости говорить здесь не приходится. Теперь эти 55 процентов становятся ресурсом, который будут делить и перераспределять. Казахстан при этом, скорее, потеряет, так как «усушка, утруска и бой тары» при подобных перемещениях из одних карманов в другие неизбежны. Так что национальное богатство страны по итогам перераспределения только уменьшится.

Для России эта история точно так же актуальна. У нас нет механизма передачи власти, нет преемника, нет хоть сколько-нибудь внятной системы выборов, а значит — элитная схватка неизбежна. Как водится, с кровью, смертями простых людей и всеми сопутствующими безобразиями. Будет ли при этом Путин еще жив или нет — точно так же никакого значения иметь не будет. Хотя, конечно, лучше бы жил. Может, все-таки будет шанс посадить его перед трибуналом, который попытается хотя бы перечислить все его преступления перед народом.

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