Мнение: Послеродовые психозы

Очень модная тема сейчас – послеродовые психозы.

Какое-то время назад это заболевание считалось очень редким, меньше 0,01 процентов, и связывалось с симптомами шизофрении из-за резкого падения эстрогена, а сейчас огромное количество матерей на форумах жалуются на признаки послеродовых психозов: приступы гнева и ненависть к младенцам, нежелание заботиться о них.

Многие психологи, в основном кухонные, считают, что к таким женщинам надо проявлять понимание, надо убедить их в том, что приступы ненависти к грудным детям – обычное дело, и что “все через это проходят”, и только благодаря таким “психологам” и сетевой женской солидарочке, это явление из дикого, табуированного, недопустимого превращается в нормальное, обычное и поэтому активно распространяется.

Именно в этом причина распространения таких явлений: снятие табу, превращение дикости в нечто обыденное.

Табу мобилизует резервы психики для того, чтобы явление вас никак не коснулось.

Например, даже будучи очень голодным, вы не будете рассматривать вариант – съесть человека.

Если вам дать понять, что в шавухе, которую вы только что заточили, человеческое мясо, у вас будет рвота и потом вы долго не сможете есть шаурму.

Пирожки из котят тоже вызовут у вас отвращение, потому что есть кошек для нас с вами табу.

Но до сих пор есть места, где люди с удовольствием едят кошачье мясо. И не так давно еще были племена, где человеческое мясо считалось деликатесом.

Табу – это ограничение, работающее на глубоких уровнях психики. Табу не подвергается сомнению, работает автоматически и вызывает физиологическое отторжение.

Но любое табу можно расшатать и убрать, если заняться этим коллективно.

Сам человек не может снять коллективное табу, но коллектив может.

Именно такая коллективная атака сейчас проводится на табу ненависти к ребенку.

Ненависть к ребенку – табу. Это беззащитные человеческие существа, которые имеют право на заботу, опеку и любовь.

Ни один взрослый человек не имеет права на любовь, поскольку это добрая воля других людей – любить его или нет. А ребенок имеет такое право. И если мать не любит своего маленького ребенка, она оказывается в очень черном поле, в той полосе, где с ней начинают происходить опасные вещи. Нелюбовь к родителям делает вас беззащитными, но все-таки вы не оказываетесь из-за этого в сплошном черном поле. А нелюбовь к своим маленьким детям помещает вас в такое черное поле, где нельзя даже мечтать о равновесии и опорах.

Когда “психологи” раскрывают объятия, чтобы “понять и принять” матерей, испытывающих приступы гнева к младенцам, они чувствуют себя иконами, прощающими грехи, но ведут себя как сатанисты. Некоторые в красках описывают, как сами они ненавидели своих маленьких детей, этому посвящены форумы и сообщества, и чем подробней и обильней обсуждается эта тема, тем больше снимается табу, и читающие женщины привыкают думать, что это нормально.

Психическое отклонение, которое раньше наблюдалось только у душевно больных матерей, сегодня считается обычным делом.

Из-за солидарочки и поддержки друг друга гнев по отношению к младенцам у эгоцентричных матерей больше не блокируется, а получает зеленый свет. Ведь это “обычная реакция живого человека”.

Ответственность за такое поведение матери перекидывают на отцов, которых в этот момент нет рядом, и от такого выноса локуса никакого самоконтроля у них не остается.

Плачущих младенцев трясут и швыряют на кровать и можно представить, сколько детей травмируют таким образом. Черепно-мозговая травма часто не имеет внешних проявлений. Просто ребенок начинает слишком много спать или, наоборот, слишком мало, плохо ест, хуже развивается, но это принимается за что-то врожденное.

После подобного эпизода истерики истерички идут на женский форум, чтобы получить отпущение грехов, и читают там в красках истории, как другие женщины тоже ненавидят своих детей. Они чувствуют облегчение.

Чувство испытанной вины и ужаса могли бы восстановить табу, дать отрицательное подкрепление и создать преграду для следующего подобного эпизода. Но нет, от ужаса и чувства вины надежно оберегает солидарочка других истеричек.

Если не в курсе, в большинстве случаев истерики у истеричек прекращаются раз и навсегда, как только истеричка по-настоящему испугалась последствий своей истерики.

Любой хищник из тех самых историй мог бы вам рассказать, как женщина-истеричка, любящая устраивать погромы из-за безнаказанности и считающая, что не контролирует себя в истерике, излечивалась от своей истеричности за один эпизод, если партнер, имеющий высокую значимость, отреагировал правильной пикой.

У женщин-нерыб тоже много историй, как мужчина-“псих”, привыкший орать, переставал это делать раз и навсегда.

Большинство “психов” и “истеричек” обретают самоконтроль, когда цена их буйства слишком велика.

От безнаказанности же и тем более от поощрения эмоциональная расшатанность становится больше и больше.

Каждый почти мужчина знает, что если перед ним кто-то намного крупней и агрессивней, самоконтроль мгновенно становится лучше, речь фильтруется, поведение превращается в сдержанное и разумное.

Так работает страх перед неотвратимым наказанием, а табу, пока его не расшатали, работает еще лучше.

Табу не только на сознательном уровне работает, табу – это внутренняя стена.

Но принципиальное отличие табу от сознательного страха в том, что это коллективный запрет, именно поэтому он располагается на бессознательном уровне.

И так же коллективно табу снимается.

Если вы живете в толерантной Европе, вас вскоре перестает тошнить от целующихся на улице мужчин.

Возможно вы даже находите это красивым.

Границы допустимого расширяются, если их не удерживает табу.

Табу на ненависть к маленьким детям – очень важное табу, во много раз важней любых сексуальных табу.

От этого зависит жизнь и здоровье детей.

Это табу снимать нельзя. Лучше пойти в приступе гнева и удариться своей головой о стену, чем кидать в кроватку маленького ребенка.

Если женщина проявила агрессию к младенцу или ощутила желание такое сделать, ей не надо искать облегчения и поддержки.

Ей нужно осознать, что она – очень дурной человек. Ей нужно меняться, нельзя оставаться такой.

До сих пор есть места в интернете, где педофил может найти понимание другого педофила, а маньяк понимание другого маньяка, они могут вместе посмотреть детское порно или порно с элементами жестокости и убийства и утешить друг друга словами поддержки. Маньяк и педофил могут почувствовать облегчение от понимания, что “он такой не один, таких очень много”.

И его социопатия от этого будет прогрессировать.

Очень легко из любой несформированной личности сделать преступника, если поместить его в соответствующую среду, где преступления будут поощряться.

Несформированная личность пластична, внушаема, у нее нет принципов, локус контроля внешний, самооценка зависима от других, связь локуса контроля и воли отсутствует, а фокус постоянно на себе и своих желаниях.

Пока личность не сформирована, ей даже промывать мозги не надо, она быстро поддается влиянию любой группы, которую считает своей.

Несформированная личность все время вываливается из границ, все время проверяет ощупью, что можно, а что нельзя, и если подкреплять и поощрять ее опасное поведение, это поведение превратится в привычное для нее.

Например, матери грудных младенцев очень часто не высыпаются не из-за детей, а из-за того, что не умеют перестроить режим своего сна. Грудные дети много спят, но часто спят короткими циклами, мать тоже должна перейти на режим такого сна, чтобы восстанавливать силы. Но многие родившие женщины не желают из-за ребенка отказываться от привычных удовольствий. Они хотят много времени проводить в интернете, например. Они не спят днем и рассчитывают спать шесть часов ночью, ложась в то время, как привыкли. Но если ребенок это время плохо спит, сна не получается, нервная система матери истощается.

Это неверно расставленные приоритеты, а на приоритеты влияют коллективные установки. Вместо “ребенок – самое важное” и “первый год после рождения мать должна посвятить себя ребенку полностью” многие придумали сейчас, что “ребенок – не повод менять жизнь” и “главное больше думать о себе”.

Помните, сколько человек я удалила из комментаторов, когда однажды под постом о материнстве мне начали радостно описывать, как много путешествуют с грудными и как рады, что “жизнь не поменялась” после рождения ребенка? Вот это эгоцентричные установки, будто жизнь должна остаться прежней, в ней должно остаться много секса, много внимания имиджу, много тусовок, друзей, путешествий.

Если установка – не прекращать свое стрекозиное порхание ни на день, рождение ребенка быстро приведет к выгоранию.

Выгорание происходит, когда ваши установки противоречат обстоятельствам, когда обстоятельства изменились, а вы не перестроились и установки у вас на прежнюю жизнь.

“Послеродовая депрессия” в большинстве случаев – это шок эгоцентричной женщины, что у нее теперь есть ответственность, у нее теперь есть обязанности, которые просто так не отшвырнуть.

Как лечится такая “послеродовая депрессия”?

В три шага.

1. Осознание, что причина такой “депрессии” – эгоцентризм и нежелание взрослеть.

2. Отвращение к эгоцентризму. Осознание, насколько эгоцентризм и красивая взрослая жизнь несовместимы.

3. Готовность принимать меры, чтобы выйти из эгоцентричного состояния.

И все!

“Послеродовая депрессия” от смены установок быстро проходит.

А теперь посмотрите, как от “послеродовой депрессии” перейти в “послеродовой психоз”, чтобы захотелось швырять младенца.

1. Жалеть себя. Сфокусироваться на своей тяжкой долюшке и на том, как патриархат сделал из женщин рабынь.

2. Увидеть в ребенке обузу, сфокусироваться на трудностях и боли, которые еще предстоит испытать. Нарисовать болезни, невзгоды и унижения. Потом представить, какой сволочью может вырасти этот ребенок.

3. Ненавидеть отца ребенка за то, что жизнь его почти не изменилась, что он как паразит на женском теле.

4. Опираться на опыт других инфантильных женщин, которые точно так же ненавидят мужчин, патриархат и детей.

Во время пребывания в таких настройках при любом незначительном триггере можно быстро дойти до психоза и ощутить желание крушить на своем пути препятствия к свободе.

Некоторые “эксперты” рассуждают об окситоцине, которого может быть много, а может быть мало, и тогда женщина ни в чем не виновата, виноват недостаток окситоцина.

Рассказываю, как сделать себе много окситоцина.

1. Убрать фокус со своей задницы и поместить его на ребенка. Рассматривать, какой он маленький, нежный, беззащитный, сладкий, розовый, как он важно сопит, какой он трогательный, и заново, какой маленький, нежный. Думать, как повезло, что этот человек родился, сколько женщин мечтают об этом, в том числе и те, у кого дети выросли. Осознавать, как ребенок нуждается в маме, как ему важна ваша забота и любовь.

После 1-го же шага окситоцина станет много.

Чтобы его стало еще больше, можно продолжить.

2. Посмотреть на себя со стороны и увидеть, какая вы большая, нормально здоровая женщина, почувствовать, сколько в вас сил. Не тряпка вы, не лужа, не ветошь, не рухлядь, а личность. Не ребенок вы и не старик, а взрослый человек женского пола. У вас есть силы, чтобы поднять трех детей, если нужно, у ваших бабушек были силы и у вас есть, а уж справиться с одним ребенком тем более. Если трудно, значит вы пока плохо адаптировались, не организовали пространство и время, не перестроили себя и свой режим. Перестроитесь и сил будет больше. Убрав с себя фокус, вы почувствуете счастье, что у вас на руках малыш, который нуждается в вас, чтобы расти.

Вот два шага, как помочь себе, если окситоцина от эгоцентризма становится мало.

От эгоцентризма его мало становится, а не от “физиологии”.

Гормоны здорового человека – слуги, а не хозяева его личности.

Друзья, понятно, как истерики, депрессии и прочие припадки растут от эгоцентризма?

Понятно, как “гормональные проблемы” у здоровых людей лечатся правкой мозгов?