 

Мнение: Миллионеры из хрущоб

16.01.2022, 18:58, Разное
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ФСБ задержала 14 членов хакерской группировки REvil. В квартирах панельных домов с «бабушкиным ремонтом»

ФСБ отрапортовала о ликвидации инфраструктуры хакерской группировки REvil и задержании ее участников.

…Оперативники ФСБ совместно с коллегами из МВД провели следственные и оперативно-розыскные мероприятия в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях. Чекисты одновременно нагрянули по 25 адресам «по местам пребывания 14 членов организованного преступного сообщества». В ходе обысков изъято «свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов США, 500 тысяч евро, а также компьютерная техника, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса».

Вслед за официальным сообщением появились и видеозаписи визитов сотрудников ФСБ и МВД на некоторые квартиры.

Наблюдатели обратили внимание, что задержания проводились в панельных хрущевках с «бабушкиным ремонтом», а также на пачки «рублевого кэша под матрасом у преступников, работающих с криптой».

…Еще весной прошлого года Марк Блейхер, представитель компании Arete Incident Response, специализирующейся на компьютерной безопасности и переговорах с хакерами, в интервью американской телекомпании CNBC рассказал, что только за последние три месяца Arete Incident Response 32 раза вступала в переговоры с хакерами из REvil.

В этом же интервью Марк Блейхер предположил, что группировка работает под патронажем российских спецслужб.

Эти подозрения не лишены оснований. И вот почему.

В середине июля прошлого года в даркнете перестали открываться сайты, связанные с REvil, что практически парализовало работу хакеров, входящих в эту группировку.

Возможно, так совпало, что блокировка преступных сайтов произошла буквально через несколько недель после встречи в Женеве президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. В ходе четырехчасового разговора главы государств обсудили в том числе и проблему киберпреступности. Точнее, президент США потребовал от президента России начать реальную борьбу с хакерами-вымогателями, атакующими американские компьютерные системы.

Очевидно, что после возвращения из Женевы президент России дал поручение руководителям силовых ведомств активировать работу в этом направлении. Тогда-то и была парализована группировка REvil. И тут возможны лишь два варианта. Или силовики мобилизовались и, проявив недюжинные способности, заблокировали все без исключения сайты группировки, или группировка действительно работала «под крышей» оперов и руководители REvil просто выполнили команду своих кураторов на «самовыпиливание».

Подробности можно прочитать здесь

Мне интересно, что думают про разгром хакерской группировки REvil и аресты российских  кибербандосов консервативные пользователи интернета, застрявшие в «Живом журнале», не перебежавшие в более модные и прогрессивные фейсбуки, твиттеры да прочие телеграммы.

Это успех ФСБ?
Это слив пешек, подручных хакеров, работавших под прикрытием спецслужб России?
Это успех спецслужб США?
Это что-то другое?

View Poll: #2115874

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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