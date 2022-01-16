 

Меган Фокс поддержала жениха на показе Dolce & Gabbana

16.01.2022, 18:52, Разное
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В минувшую субботу в миланском Метрополе состоялся показ мужской коллекции Dolce & Gabbana сезона осень-зима 2022. Показы дизайнерского дуэта редко обходятся без звездных персон на подиуме, и это шоу не стало исключением. Честь открыть модное дефиле на этот раз выпала жениху Меган Фокс актеру Колсону Бэйкеру, известному как Machine Gun Kelly. Меган же, естественно, оказалась в списке почетных гостей и с первого ряда наблюдала за летящей походкой возлюбленного, пока тот выступал на подиуме в белоснежном костюм с шипами.

 

Остальным же гостям показа пришлось не просто: провокационный наряд самой Меган Фокс то и дело отвлекал от происходящего. Для выхода актриса выбрала кружевной топ без рукавов, почти не оставляющий место воображению, кожаные брюки со шнуровкой  и остроносые туфли на высоком каблуке. Свой образ актриса подчеркнула переливающимся колье-чокером и поясом в тон. 

 

 Очевидно, что в какой-то момент Machine Gun Kelly показалось, что градус внимания к его невесте слишком повышен. Во время своей последней проходки, Колсон снял с себя расшитый камнями пиджак и накинул его на плечи Меган – под прицелом телефонов модных блогеров, вспышки фотографови аплодисменты гостей.

 

 

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Публикация от Vogue Thailand (@voguethailand)

 

Напомним, Меган Фокс и Machine Gun Kelly объявили о помолвке 13 января этого года, опубликовав в соцсетях  видео трогательного момента предложения руки и сердца. 31-летний Бэйкер встал на одно колено и преподнес любимой кольцо, которое Фокс, конечно, приняла. По словам невесты, помолвку влюбленные скрепили кровью. Для Меган этот брак станет вторым. Ранее актриса была замужем за Брайаном Остином Грином, с которым была вместе в общей сложности 16 лет, из них десять в официальном браке. Осенью 2020 года Меган и Брайан, воспитывающие троих общих детей, окончательно разошлись. Примерно тогда же Меган начала встречаться с Machine Gun Kelly, с которым познакомилась на съемочной площадке фильме Рэндалла Эммета “Полночь в просо”.



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