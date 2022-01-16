 

Анфиса Чехова поделилась своими горячими фотографиями с фанатам

16.01.2022, 18:42, Разное
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Телеведущая программы «Секс с Анфисой Чеховой» любит путешествовать. Она проводит много времени в теплых уголках мира.
Сейчас Анфиса Чехова, чтобы спастись от холода улетела, на Сейшелы. Она устроилась на острове с отдельной виллой и собственным бассейном. Телеведущая позировала на камеру и сделала фото для своего Instagram в шикарном леопардовом бикини.

Уже давно известно, что она отказалась от фотошопа и радует поклонников своей естественной красотой. Купальник на тонких бретелях подчеркнул шикарные формы груди, ее упругость и объем. Телеведущая за несколько минут получила тысячи восхитительных реакций от поклонников и в том числе от российских звезд. Каждый раз она восхищает общественность своим роскошным телом.

Источник: radiokp.ru



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