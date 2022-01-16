Гузеева «помолодела лет на …дцать» благодаря новой прическе

Лариса Гузеева решила кардинально сменить стиль. Теперь она яркая блондинка, что бесспорно понравилось её поклонникам.

Недавно перенесшая коронавирус, всемирно известная сваха пожаловалась на побочные действия лечения, особенно на набранный лишний вес. Гузеева была крайне недовольна собой, что и подтолкнуло её к таким кардинальным преображениям.

На протяжении долгих лет известная телеведущая проекта «Давай поженимся» не изменяла своей прически и поддерживала стиль жгучей брюнетки. Однако на днях Лариса Гузеева решила кардинально сменить образ и шокировала своих поклонников новым фото.

На снимке артистка предстала с не менее известным актером – Андреем Соколовым, и уже не привычной брюнеткой, а яркой блондинкой с удлиненной челкой. Подписчики восхищенно оценили новый образ телеведущей и щедро осыпали её комплиментами.

Многие поклонники также отметили, что телезвезде очень идет новый цвет и с ним она «помолодела лет на …дцать».

Источник: radiokp.ru