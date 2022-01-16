 

Джоковича депортировали из Австралии

16.01.2022, 18:36, Новости дня
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Сербский теннисист был замечен на борту рейса из Мельбурна в Дубай через несколько часов после того, как суд отклонил его апелляцию на решение об аннулировании визы из-за отсутствия документов о вакцинации от COVID-19.

Самолет вылетел из Мельбурна в 13.30 по киевскому времени.

Джокович намеревался защитить свой титул на Открытом чемпионате Австралии по теннису, однако федеральный суд признал законным решение министра иммиграции Австралии Алекса Хоука, который 14 января повторно аннулировал визу серба.

Комментируя результат апелляции, Джокович заявил, что “крайне разочарован решением”, но уважает решение суда и будет “сотрудничать с соответствующими органами” при отъезде из Австралии.

Контекст:

Australian Open пройдет в Мельбурне с 17-го по 30 января. Джокович выигрывал этот турнир девять раз.

Джокович, известный своими скептическими высказываниями о прививках против коронавируса, ранее отказывался отвечать на вопросы о своей вакцинации от COVID-19, писали СМИ, но 4 января, перед Australian Open, он сообщил, что получил медицинское освобождение от прививок (в декабре он получил положительный тест на COVID-19).

5 января после приземления в аэропорту Мельбурна визу теннисиста аннулировали из-за неправильно оформленных документов. Он обжаловал в суде это решение и выиграл суд. Судья Энтони Келли постановил освободить теннисиста от карантина в отеле Мельбурна, куда его поместили по прилете в Австралию.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон 5 января прогнозировал, что невакцинированного серба отправят домой “следующим самолетом”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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