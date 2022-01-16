“Секси-шмекси”, “Ну и ласты”, “Нога 46-го размера?” Дорофеева показала новое фото в бикини
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Ее образ на снимке дополнила розовая кепка.
“Ловлю последние лучи”, – подписала она публикацию.
“Секси-шмекси. Dantes не ревнует?” – поинтересовался 08_evgenich_80.
“Ну и ласты”, – отметил пользователь ive.alex.
“Ого, нога 46-го размера?” – спросил sanyabymer.
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Контекст:
Дорофеева родилась 21 апреля 1990 года в Симферополе. Окончила заочное отделение Московского государственного института культуры. В 2010-м она переехала в Киев.
С декабря 2010 года по март 2020 года Дорофеева была участницей украинской группы “Время и Стекло”, выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип.
Дорофеева и Гудков женаты с 2015 года. Детей у пары нет.
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