 

«Жизнь на Марсе была истреблена из-за безответственного потребления» – исследование университета Беркли

16.01.2022, 18:11, Разное
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Ученые-исследователи из калифорнийского университета Беркли (США) подготовили доклад по исследованию исчезновения жизни на Марсе.

Выводы исследования оказались шокирующими: специалисты пришли к заключению, что к этому привело безответственное поведение разумных существ, населявших планету миллионы лет назад.

Жизнь на Марсе погибла из-за безответственного потребленияСпециалисты факультета климатических исследований и факультета космического освоения в течение десяти лет изучали образцы почвы и ландшафт Марса при помощи космической аппаратуры. Анализ установил наличие в глубоких слоях почвы следов жизнедеятельности разумных существ, которые предположительно являлись организованной цивилизацией, вымершей из-за климатической катастрофы.

Были обнаружены разные виды полимеров и иных веществ рукотворного происхождения, в докладе они условно названы «марсианским пластиком». Также найдены глубокие пещеры, предположительно появившиеся в результате добычи полезных ископаемых. Анализ поверхности показывает, что добытые вещества могли использоваться в качестве топлива.

Специалисты пришли к выводу, что планету уничтожило неразумное потребление на фоне нападения еще более развитых инопланетян, обладавших сверхмощными вооружениями, подобными лазерным. Практически все строения подвергались высокотемпературным точечным атакам, которые привели к их обрушению; в результате массированного воздействия температура на Марсе краткосрочно достигала значений в 2,5 – 4 раза больше нормы. Но вероятнее всего, подчеркивается в докладе, причиной исчезновения жизни стало именно неразумное потребление.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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