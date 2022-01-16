Телеведущий Норкин повеселил своих подписчиков в Instagram танцами в «трусишках»

Андрей Норкин, являющийся ведущим программы «Место встречи», поделился видеороликом на своей странице в социальной сети Instagram, где исполняет танец в ярких плавках. Мужчина улыбается в камеру и выказывает хорошее расположение духа.

Андрей Владимирович продемонстрировал публике несколько забавных видео, на которых он готовится к купанию, и исполняет веселый танец, держа в руках разноцветные плавки. Автором данного видео является супруга Ирина, сообщающая, что ее муж готовит себя к купанию, но предварительно ему необходимо поменять «трусишки». Озвучив эту фразу, жительница начала смеяться.

На втором ролике зрителям предстает картина, где телеведущий начинает погружаться в набегающие к нему волны, показывая хорошую закаленность организма, не обращая внимания на холодную воду. Данная публикация повеселила пользователей, и многие высказали желание последовать примеру мужчины.

Ранее ведущий опубликовал кадры с его зимней прогулки. На снимках можно увидеть, как супруга Ирина Бородина кормит лошадей.