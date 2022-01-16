Что скрывает Wi-Fi и как настроить точку доступа беспроводного интернета

Технология беспроводной локальной сети Wi-Fi уже существует более 20 лет, однако до сих пор таит большое количество секретов. О тайных возможностях и проблемах рассказали в РИА Новости.

Wi-Fi существует уже не одно десятилетие. Это означает, что в ногу со временем к данной технологии появлялись различные модификации и ревизии. С момента возникновения максимальная скорость выросла с 54 Мбит/с до 11 Гбит/c. Более того, даже сейчас есть перспектива достижения 30 Гбит/с.

Первый шаг на пути к достижению такого результата – использование двухдиапозонного Wi-Fi-роутера, частота которого 5 ГГц. Однако тут есть проблема – наличие помехоустойчивости. В первое время будет отмечаться хорошая скорость соединения, однако через несколько месяцев она существенно снизится. Колее того, работа бытовой техники с такой же частотой делает связь менее стабильной.

Еще одной проблемой является неполное покрытие всей площади жилища единственным роутером. Производители рекомендуют использовать репитеры и внешние точки доступа, которые с крыши имеют возможность раздавать сигнал в радиусе до 100 метров.

Также владельцев Wi-Fi-роутеров интересует вопрос защиты точки доступа от посторонних пользователей. Для этого предусмотрена возможность установления пароля. Кроме того, для предотвращения несанкционированного подключения существует множество методов шифрования, среди которых WPA2 PSK является самым надежным. Старый же WEP взламывается намного проще.

Источник: ria.ru