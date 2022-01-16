На «Авито» выставили «Волгу» за 100 миллионов, на которой в 90-е таксовал один из сотрудников петербургской мэрии

На интернет-сервисе «Авито» появилось объявление о продаже автомобиля ГАЗ-3110 за 100 млн рублей. Как утверждает продавец, в середине 90-х гг. именно на этой машине занимался частным извозом один из высокопоставленных сотрудников администрации Петербурга.

«Высокая стоимость автомобиля обусловлена историей конкретно этой «Волги». Я могу документально доказать, что 25 лет назад за рулём этой машины сидел один из крупнейших политических деятелей современной России. С тех пор в салоне ничего не поменялось, то есть покупатель сможет прикоснуться к тому самому рулю и коробке передач, которыми пользовался тот самый владелец», – заявил продавец.

В администрации «Авито» подтвердили, что информация продавца о прошлом владельце является достоверной.

«Мы всегда проверяем объявления о продаже вещей, которые принадлежали известным людям. Были предоставлены все подтверждающие документы, так что никаких сомнений в правдивости этой истории у нас нет. Это действительно уникальный экземпляр, который украсит любой музей или частную коллекцию», – пояснил заместитель директора сервиса Павел Голубев.

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