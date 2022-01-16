Опубликован список звезд РФ с неизлечимыми болезням

Журналисты обнародовали ТОП-5 известных людей с серьезными недугами, которые не поддаются лечению. Несмотря на это, звезды продолжают вести активный образ жизни и не сдаются.

Первое место занимает композитор Игорь Крутой, который в последнее время сильно похудел. Он болен диабетом, из-за которого пришлось скорректировать питание. Такой образ жизни помог композитору скинуть 15 кг.

Светлана Рожкова страдает от билиарного цирроза печени, который сумела взять под контроль. Болезнь актрисы запустил аутоиммунным гепатит. Недавно она переболела коронавирусом. Недуг негативно повлиял на самочувствие, но врачи сумели подкорректировать лечение, и Рожкова вернулась в строй.

Татьяна Лазарева уже длительный период борется с язвенным колитом, который требует соблюдения жесткой диеты. В последний раз артистке удалось выйти в ремиссию на целый год.

Александр Серов страдает от диабета 2 типа, но эту информацию предпочитает не афишировать. Пару месяцев назад певец попал в больницу из-за COVID-19 c 75% поражением легких. Врачи смогли восстановить здоровье Серова, и сейчас он постепенно возвращается к обычной жизни.

Бывшая участница “Фабрика Звезд” Сати Казанова страдает от заболевания кожи — псориаза. Это хроническая болезнь, которая проявилась в раннем детстве. Много лет Казанова не могла избавиться от комплексов, связанных с кожей.

Источник: www.starhit.ru