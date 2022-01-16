Пелагея показала на Мальдивах идеальную фигуру

Певица провела зимний отпуск со своей дочерью на островах. Она представила своим подписчикам кадры фотосессии в нежных образах.

Звезда Первого канала улетела отдыхать на Мальвиды вместе со своей дочерью Таисией. Пелагея редко радует семейными фотографиями, но сейчас сделала исключение.

В своем блоге Instagram она показала фолловерам пейзажи островов и свою точеную фигуру. Фотосессия прошла на берегу океана. Артистка подобрала несколько образов для себя и дочери.

На первой фотографии она одета в приталенное розовое платье с открытыми плечами и воланами. Таисию украшает голубой наряд с принтом в виде райских птиц и желтым поясом. На другой фотографии Пелагея в голубом платье, которое подчеркивает грудь и бедра, а дочь одета в кружевное светлого оттенка.

Кадры вызвали яркую реакцию подписчиков, они написали комплименты не только артистке, но и Таисии.