 

Трагедия в Доминикане стала личным адом для жены Зеленского

16.01.2022, 17:12, Разное
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После смерти известного телеведущего Михаила Зеленского его третья жена Мила Рубчик настолько сломлена, что не в силах говорить. Трагедия стала для неё личным адом.
Трагическое происшествие случилось в ночь с 12 на 13 января, во время совместного пребывания супругов в Доминикане. По словам Милы Рубчик, всё произошло внезапно, буквально на пороге медпункта. Вдова уже вернулась из Доминиканы и активно занимается подготовкой похорон. Тело телеведущего уже скоро должны привезти в страну.

Друзья семьи отмечают, что супруги счастливо прожили четыре года и были практически неразлучны с самой первой встречи. Телеведущий брал жену во все свои командировки, и вскоре она практически стала его личной помощницей.

Сейчас Мила Рубчик настолько сломлена, что даже не в силах говорить. Их друзья не скрывают, что жительница убита горем, но продолжает держаться. Как раз именно она помогала справляться с тяжелым бракоразводным процессом между ним и его второй супругой – известной фигуристкой Еленой Грушиной. Вплоть до смерти у них тянулись суды за двух дочерей и квартиру.

Источник: www.kp.ru



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