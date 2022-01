“Я положила ему в гроб несколько пачек сигарет”. О’Коннор пришла на похороны сына в розовом наряде

В публикации отмечается, что 17-летний Шейн О’Коннор был похоронен на кладбище Ньюлендс-Кросс в Западном Дублине, а Шинейд пришла на церемонию в костюме яркого цвета, потому что знала, что сыну это понравится.

“Мы только что попрощались с нашим прекрасным ангелом Шейни. Очень красивая индуистская церемония. Шейну понравилась бы. Он всегда повторял: “Ом. Шанти”. Я положила ему в гроб несколько пачек сигарет на случай, если их не окажется на небесах. Ему это тоже понравится. Ом. Шанти”, – написала 55-летняя певица на своей странице в Twitter 15 января.

We just said goodbye to our beautiful angel, Shaney. Very lovely Hindu ceremony. Shane will have loved it. He was always chanting “Om. Shanti”. I put a few packs of fags in the coffin for him in case there’s none in heaven. He’ll have loved that too. Om. Shanti.

— Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 15, 2022

Фото О’Коннор в розовом костюме 16 января были опубликованы в Instagram.

Контекст:

8 января 2022 года сын О’Коннор – 17-летний Шейн покончил с собой. 13 января Шинейд О’Коннор пыталась покончить с собой спустя пять дней после смерти сына.

О’Коннор родилась в 1966 году в пригороде Дублина (Ирландия). Ее родители развелись, когда Шинейд было восемь лет. Вскоре после развода родителей О’Коннор исключили из школы. После магазинной кражи Шинейд отправили учиться в приют. В 15 лет будущая певица бросила учебу ради музыки. Свое детство Шинейд называет “травматичным”, а отношения с матерью – “сложными”.

Мировую известность певице, выпустившей более 10 альбомов и 30 синглов, принес кавер на песню Принса Nothing Compares To You. О’Коннор ушла со сцены в 2003 году, объявив, что намерена посвятить себя изучению теологии.

В 2017 году певица опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, признавшись в том, что страдает биполярным расстройством и несколько лет думает о суициде. В 2018 году вокалистка приняла ислам и сменила имя. В начале 2020 года артистка заявила, что не исключает попытку суицида.

О’Коннор была замужем четыре раза. У нее четверо детей: дочь Ройсин Уотерс (1996) и три сына – Джейк Рейнолдс (1987), Иешуа Бонадио (2006) и Шейн (2004–2022).

