 

В Киеве из-за сообщения о “минировании” из трех торговых центров эвакуируют людей – ГСЧС

16.01.2022, 17:06, Новости дня
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Об этом “РБК-Украина” рассказала спикер столичного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.

По ее словам, сообщения о минировании ТРЦ поступили в Службу безопасности Украины около 13.30.

“Заминировали универмаг “Украина”, ТРЦ Ocean Plaza и “Гулливер”, – уточнили в ГСЧС.

Из торговых центров эвакуируют сотрудников и посетителей. На месте работают сотрудники полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками.

Контекст:

Волна сообщений о минированиях началась 11 января. Тогда полиция получила сообщение о якобы минировании всех школ Киева, писало издание “Сегодня”.

12 января сообщения о массовом минировании получали школы Львова и Черкасс, ТРЦ Днепра и метро Киева. В тот же день столичные полицейские искали взрывчатку в аэропортах Борисполь, Киев, а одесские – возле елки на улице Дерибасовской.

Всего за сутки 12 января Национальная полиция получила сообщения о минировании более 600 объектов по всей Украине.

13 января “минирования” продолжились в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Херсонской, Житомирской и других областях. 14 января в Харькове неизвестные “заминировали” 42 торговых центра, 191 школу и суд.

В СБУ массовые сообщения о “минированиях” назвали инструментом гибридной агрессии России против Украины.

В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за ложное минирование. Закон ввел уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога либо иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если оно касается критически важных объектов инфраструктуры, или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений. Такое деяние сейчас наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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