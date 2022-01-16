 

Дух людей крепче перекрытий ДАП – Зеленский в День памяти защитников Донецкого аэропорта

16.01.2022, 17:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Дни памяти защитников Донецкого аэропорта. Дни “киборгов”, которые выстояли, несмотря ни на что. Дни людей, чей дух крепче, чем перекрытия терминалов ДАП. Своим бесстрашием и несокрушимостью они показали всем нам, что бороться за свою землю нужно до конца. Помним наших героев!” – написал глава государства.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2990013217915701

Контекст:

Донецкий аэропорт – место, где происходили одни из самых ожесточенных боев за время войны на Донбассе. Оборона аэропорта длилась 242 дня, участников обороны назвали за стойкость “киборгами”. В ходе сражений были полностью разрушены все здания, оба терминала и башня управления. Украинские военные покинули аэропорт 22 января 2015 года.

По данным проекта “Книга памяти павших за Украину”, за время обороны ДАП погибли 100 украинских бойцов, 440 военных были ранены, писала “Новинарня”. Точное место гибели четверых бойцов, которые могли быть внесены в этот список, не удалось установить. Тела еще четверых солдат не были найдены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / “Указа нет”. В Офисе президента заявили, что Зеленский не увольнял замглавы СБУ Баранецкого

07.02 / Handelsblatt – Черногория намерена вступить в ЕС к 2025 году

22.09 / Американские сенаторы призывают США и Европу вместе противостоять России и Китаю

27.02 / «Самого богатого депутата России» задержали в Хабаровске

23.12 / Забастовка и стычки с полицией. В Ереване требуют отставки Пашиняна

07.11 / Мужчина с острым предметом задержан в школе принцесс Нидерландов

21.02 / В РФ выставили на продажу 51-летний экземпляр Chevrolet Corvette Stingray C3

14.03 / Samsung создает совершенно новый чип по техпроцессу 3 нм

19.10 / В российском сегменте МКС сломался туалет

16.02 / На орбите Земли построят первую теплицу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика